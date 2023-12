Det er klubbeier Prince Abullah, som bekrefter det i et intervju med Talksport. Han sier også at Chris Wilder tar over trenerrollen. Klubben har ikke bekreftet Wilder-ansettelsen selv ennå.

Sheffield United ligger helt sist i Premier League etter å ha tapt 0–5 for nedrykksrival Burnley sist helg.

Det nyopprykkede laget står med kun én seier i ligaen. I tillegg har de sluppet inn flest mål og scoret færrest av samtlige lag.

Heckingbottom skulle egentlig holdt en pressekonferanse på mandag, men den ble kansellert, skriver BBC.

I forkant av sesongen mistet klubben flere nøkkelspillere, deriblant Sander Berge. Heckingbottom uttalte seg søndag kritisk til salgene.

BBC-ekspert Chris Sutton, som spilte for blant andre Chelsea, sier at han føler med treneren.

– Hadde han noen sjans? Er vi overrasket over at Sheffield United er sist i Premier League? Vi alle trodde de kom til å være der, sier han til BBC – og fortsetter:

– Han overpresterte i Championship da klubben hadde overgangsnekt. Han burde heller endt på playoff-plassen, for da ville han fått beholde jobben.

Chris Wilder, som var trener i Sheffield United sist klubben var i Premier League, er favoritten til å ta over. Han forlot klubben i 2021.

De tar imot Liverpool på hjemmebane allerede onsdag kveld.

Sheffield United ble nummer to i Championship forrige sesong og rykket noe overraskende direkte opp.