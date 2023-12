Liverpool så ut til å gå mot et blytungt tap hjemme mot Fulham, men en helt vanvittig avslutning sørger for at de røde kan juble for tre poeng:

87. minutt: Wataru Endo curler inn 3–3 fra 18 meter.

88. minutt: Trent Alexander-Arnold dunker inn 4–3 på volley og sender Anfield til himmels.

Avslutningen i Liverpool var en perfekt oppsummering av en ekte thriller på Merseyside. Ifølge Opta er det også det seneste comebacket Liverpool har stått bak i Premier League.

Målfesten startet tyve minutter ut i første omgang:

Trent-Alexander Arnold skrittet opp og banket inn et frispark fra 25 meter – via tverrligger og keeper Bernd Leno – til 1–0.

Liverpools høyreback ble lenge stående som målscorer, før Premier League endret det til et selvmål fra Fulham-keeper Bernd Leno.

Men jubelen fra hjemmefansen ble raskt stilnet, og det av en gammel kjenning:

Fulham rullet opp et angrep på venstrekanten – der Antonee Robinson fikk slått et innlegg langs bakken. Inne i feltet stormet Harry Wilson frem og fikk tuppet inn utligningen for gjestene.

Waliseren, som tilbrakte 15 år i Liverpool, valgte å ikke feire foran sine tidligere supportere.

AVMÅLT: Harry Wilson gjorde ikke mye ut av feiringen etter å ha satt 1–1 mot gamleklubben. Foto: TIM KEETON / EPA / NTB

Et snaut kvarter senere kom kampens andre perlescoring, denne gang fra Alexis Mac Allister.

Argentineren fikk en Fulham-klarering rett i bena, tok et touch og banket til fra 30 meter. Ballen fløy rett opp i krysset bak en sjanseløs Bernd Leno i Fulham-målet.

Fulham hadde likevel mer å bidra med i scoringsfesten:

Like før pause fikk Kenny Tete kranglet inn 2–2. Scoringen ble først annullert for offside, men etter en kort VAR-sjekk ble utligningen stående.

Ti minutter før fulltid steg Bobby De Cordova-Reid til værs og stanget inn en sjokkerende 3–2-ledelse for London-klubben.

Men fortsatt hadde kampen mer dramatikk å by på. Takket være 3–3 fra innbytter Wataru Endo og 4–3 fra Alexander-Arnold kan Liverpool innkassere tre poeng.

Seieren gjør at Liverpool holder følge med Arsenal og forblir to poeng bak serielederen.