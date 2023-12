– Jeg tror Haaland kan havne i trøbbel for det der hvis du ser på reglene, sier Jason Burt – mangeårig sjefkorrespondent for The Telegraphs fotballdekning – til VG.

Han fortsetter:

– Han bruker krenkende ord mot dommeren. Twitter-meldingen er også ganske interessant. Selv om det bare er tre bokstaver, i stedet for at han bare sier det rett ut, så vet vi jo nøyaktig hva han mener.

Det var etter kampslutt at Haaland raste mot dommerne. Ifølge The Mirror ropte Haaland «f*** off», eller «dra til h******» i retning kampleder Simon Hooper.

Jærbuen var enormt frustrert over at Hooper blåste frispark til nettopp Haaland i det som var en åpenbar stor kontringsmulighet for Manchester City. Hendelsen skjedde helt på tampen av kampen mot Tottenham og da City jaktet ledermålet.

RASENDE: Erling Braut Haaland reagerte slik da dommeren blåste av for en situasjon like før kampslutt. Foto: Shutterstock

Men Haaland var ikke ferdig med å blåse ut på banen.

Kort tid etter kampslutt skrev han «wtf» – en forkortelse du kan oversette til godt norsk til «hva i h******» – på Twitter/X. Vedlagt hadde han situasjonen han reagerte så sterkt på.

Det engelske fotballforbundet har strenge regler for hvordan managere og spillere reagerer mot dommerne og tar for seg blant annet støtende, krenkende og fornærmende kommentarer. Både på og utenfor banen, og på sosiale medier.

«Kommentarer om kampdommere som impliserer partiskhet, angriper dommernes integritet eller er personlig fornærmende» er omfattet av FAs regel E3.

De presiserer videre at spillerne selv er ansvarlige for alt som legges ut på deres sosiale medier-kanaler.

VG har vært i kontakt med FA: De opplyser at de sier ifra når de har noe å melde.

Jason Burt i The Telegrap og John Cross i The Mirror, her i gangene på Etihad Stadium søndag kveld. Foto: Mikal Aaserud, VG

Burt er uansett ikke helt sikker på om forbundet kommer til å foreta seg noe. Han er – som veldig mange andre – enige om at dommeravgjørelsen var en åpenbar feil.

– På grunn av de omstendighetene tror jeg FA kan innta et litt mer pragmatisk standpunkt og la det gå. Samtidig ville det ikke overraske meg om de åpner sak mot ham, sier Burt.

Så sent som i november åpnet FA sak mot Mikel Arteta. Arsenal-manageren var rasende etter avgjørelser i VAR-rommet som han blant annet kalte «en skam».

Straffen har latt vente på seg, men det er ifølge britiske medier snakk om enten en bot eller en suspensjon fra stadion.

I tillegg fikk Liverpool-spiller Virgil van Dijk en kamps suspensjon for sitt utbrudd etter utvisningen mot Newcastle. Det var for brudd på den samme regelen Haaland nå kan havne i trøbbel for.

John Cross er sjefskribent i den britiske storavisen The Mirror. Han har følgende vurdering av om Haaland kan vente seg en reaksjon:

– Det er spesielt regelverket for sosiale medier som er mest bekymringsfullt for Haaland. Jeg blir i hvert fall overrasket om de ikke tar en titt på det, sier Cross.