– Kaotisk, beskriver Christian Madsen.

Bergenseren er trener for Readys tiåringer på Oslos vestkant. På Gressbanen nedenfor Holmenkollåsen går han på hver enkelt spiller med klare instruksjoner – som en lightversjon av Pep Guardiola.

Blant dem som får høre det, er tvillingsønnene Edvard og William.

Ready, mest kjent for bandymiljøet, holder til i et av Oslos mest bemidlede områder. Naboen Heming IL har hovedstadens kanskje beste fotballanlegg, beskrevet i VG som en oase i Holmenkollen.

Men på Gressbanen er det trangt om plassen for bredden.

– Vi er cirka 90 fotballspillere på en halv bane, sier Christian Madsen.

I artikkelserien «Den delte fotballbyen» går VG i dybden på forskjellene i Fotball-Oslo. Madsen vil gjerne vise at banene er trange, også i vest.

– Vår halvdel er delt opp i flere soner. Vi har korte økter i én sone før vi roterer. Det blir oppstykket og liten kvalitet. Vi mangler både mål og utstyr, sier han.

– Tar vi med hele banen, er vi 160–170 barn på feltet samtidig.

Med hakke og spade

VG teller i overkant av 130 barn en onsdag i slutten av april. Heldigvis spiller et lag kamp et annet sted i byen, det gir litt mer boltreplass enn vanlig.

Ready løser det med å dele banen inn i mange ulike soner:

På bakkenivå myldrer det. En trener går og leter etter vester. En annen finner ikke mål. Et barn er misfornøyd fordi de ikke rekker å spille «kamp» før de må over til en ny sone.

– Det er vanskelig å få flyt og å lære dem å spille sammen, sier Madsen.

– Halve året er banen islagt og brukes til bandy. I april må vi grave ut målene med hakke og spade. Så får laget én time og et kvarter i uken på én attendels fotballbane, påpeker han.

– Vi spiller aldri hjemmekamper her. Det er ikke plass. Gjennom to sesonger har vi spilt med for store mål på hjemmekamper.

– Hvor er NFF?

Pappatreneren er kritisk til Norges Fotballforbund (NFF).

– Jeg lurer på hvor de er, og hva de gjør. Hva stiller de opp med? Hva går kontingenten vår til? Vi får en e-post om at det er mulig å melde seg på trenerutvikling, og så setter de opp en serie for oss. Ellers organiserer vi jo alt selv, sukker Madsen.

– Hvert barn her betaler 2600 kroner i året, og da låner vi denne lille flekken én gang i uken.

– Hva kan NFF gjøre, mener du?

– De kan de hjelpe oss med baner, og de kan være litt mer synlige. De kan legge opp til flere gratis cuper.

Viser til kommunen

Tore Jarl Bråteng, leder i Oslo fotballkrets, svarer på kritikken fra Ready-treneren:

– Vi har en anleggskrise i Oslo, og det har vi hatt i mange år. Vi trenger nye baner, vi trenger å rehabilitere baner, og vi trenger ikke minst flere baner som driftes av kommunen også på vinterstid.

Tore Jarl Bråteng Leder i Oslo fotballkrets

Bråteng sier at styret i NFF Oslo har ansvar for arbeidet med å utvikle en best mulig anleggssituasjon for kretsens klubber.

– Styret har oppnevnt en anleggskomité med mandat for den praktiske oppfølgingen av kretsens anleggsarbeid. Men det er altså fortsatt slik at det er kommunen som eier anleggene, som drifter anleggene og som ikke minst kan sette av tilstrekkelig med areal for å møte anleggsbehovet, sier han.

– Uheldig profesjonalisering

Også Ready tilbyr akademi i «AKS-tiden». Tre treninger i uken koster 9868 kroner i året. For familier som sliter med å betale, har klubben opprettet en ordning der de kan søke om midler.

Christian Madsen liker ikke denne profesjonaliseringen, som han også har lest om i Heming og Ullern.

– Jeg deler ikke deres syn på utviklingen i det hele tatt. Trener du for mye i en enkelt sport og går lei, har du investert all din sosiale kapital der.

Sportslig leder i Ready, Are Bakken Steigum, sier at treningsavgiften på 2600 kroner i barnefotballen blant annet går til å melde på lag i seriespill, samt utstyr, bane og lønn til lederen for barnefotballen

– Vi er glade for frivillige, men vi tror på en kombinasjon av frivillige og ansatte som kan organisere barnefotballen. Vi ønsker ikke å være prisledende i vårt område.

Are Bakken Steigum Sportslig leder i Ready

Han forstår likevel frustrasjonen til treneren for tiårslaget.

– Kretsens anleggsrapport viser at Ready er en av klubbene i hele Oslo med dårligst fasiliteter i forhold til medlemstall. Nå er den ene banen vår ute av drift i to år, og da står vi igjen med én bane på 1400 fotballspillere. Det ville ha ført oss helt i toppen på underkapasitet, sier han.

Banen som nå er under oppgradering, er en nierbane. Den vil etter hvert hjelpe på situasjonen, men underkapasiteten i klubben vil fortsatt være stor, ifølge Ready-ledelsen.