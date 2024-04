Holmlia-leder Aram Meradi tok i VG et oppgjør med de store forskjellene i fotballen.

Han mener det har blitt et klasseskille, også i fotballen, og at barn som vokser opp i lavinntekt-områder blir tapere på banen.

I Oslo er det synlig: Klubber på vestkanten kan generelt tilby bedre anlegg og mer trening med høyere kvalitet – ofte finansiert av foreldre i nærmiljøet.

På A- og ungdomslandslagene til Norge er det nå Oslo vest som dominerer, mens Oslo øst ikke klarer å følge opp sin stolte fortid – med spillere Joshua King, Haitam Aleesami og Adama Diomande, for å nevne noen.

I artikkelserien «Den delte fotballbyen» går VG i dybden på forskjellene i Fotball-Oslo.

Borte med et knips

I Holmlia SK har de havnet utenfor det gode selskap. Lederen føler seg utstøtt og er også kritisk til egen fotballkrets. I vinter har klubben forsøkt et helt spesielt grep: Klubbens største talenter «gjemmes unna».

– Vi bestemte oss for å ikke melde noen aktuell for et kretslag. Helt bevisst, fordi det årskullet vårt er spinnvilt bra. Vi har sagt nei, det gidder vi ikke. Fordi hver gang vi er der, så blir de borte sånn.

Han knipser idet han sier «sånn».

– Men da går jo spillerne glipp av å måle krefter mot andre gode spillere?

– Tror du meg, vi forstår bekymringen og vi har den diskusjonen med foreldrene. Vi mener likevel at det er viktigere å legge til rette for individuell utvikling og trivsel for alle våre spillere.

Verdifull landslagsskole

Spillerjakten beskrives av flere som råere og mer kynisk enn noen gang. Det er ikke bare Vålerenga og Stabæk som jakter de beste tenåringene. Også breddeklubber som satser driver spillerjakt på 12-åringer.

Tore Jarl Bråteng Leder i Oslo fotballkrets

Tore Jarl Bråteng, leder i Oslo fotballkrets, svarer:

– Det er synd for alle berørte – spillere, klubb og kretsen – dersom det er slik at bekymringer knyttet til dette er til hinder for at barn og unge gis muligheten til å være del av denne gode utviklingsarena.

Bråteng peker på at NFFs landslagsskole har vært verdifull for mange spillere fra Holmlia.

– Null motivasjon

Spillerjakten handler om utdannings­kompensasjon, mener Holmlia-leder Meradi. Reglene gjør det økonomisk lukrativt å ha spillere fra 12-årsalderen, fordi klubben da har krav på penger ved første proffkontrakt og senere overganger.

– De blir lokket med landslagsspill, og det klarer vi ikke å lokke med. For det talentet vi mister betyr det fort halvannen time i kollektivtrafikken for å trene – hver vei.

– Hvor lønner det seg å være?

– Hjemme, svarer Aram Meradi.

– Vi har sjekket historikken her, og alle de som er blitt proffe fra Holmlia, har vært her til juniornivå. De som drar tidlig, ender opp her igjen – men da med null motivasjon.