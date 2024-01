– Jeg føler at noen kommenterer det hver dag, på en eller annen måte. Gutta i dag bare «er svigers på plass, er svigers på plass?». Det får jeg stå i. Det er fordelen med at jeg har det bra, da bryr jeg meg ikke – og det er kjempedeilig, sier Knotten.

Tidligere denne sesongen ble det gjennom statskanalen NRK kjent at hun og tyske Nawrath var blitt kjærester. Han er fra Bayern-distriktet, der det nå er verdenscup i Rupholding – og Juni Arnekleiv slenger seg med på humoren:

– Dette er jo hennes andre hjem! spøker hun om Knotten.

Kjærestene Knotten og Nawrath hadde begge en knallstart på sesongen og gikk samtidig med den gule ledertrøya i Östersund.

– Den (private) fronten har det veldig bra. Det er veldig koselig, han er en fin fyr og vi har det bra sammen. Vi har det veldig gøy sammen, sier Knotten.

Hun var ikke like fornøyd med to bom på liggende skyting og en 25. plass på sprinten i Ruhpolding fredag.

Neste renn for kvinnene er jaktstarten på søndag klokken 12.30. Rennet sendes på NRK 1 og kan følges i VG Live.

28-åringen har tidligere fortalt at de fant tonen etter lengre tids «blikking», men erkjenner at det er en overgang å få forholdet omtalt i avisene.

– Vi jobber litt med det, vi varmer oss opp. Det er ganske nytt for oss med hele mediedelen. Det er veldig mange på laget som har kjæreste, men det er ikke alle som har bilde i avisen sammen, sier Knotten – vel vitende om at det nå kommer nettopp et nytt bilde i avisen sammen.

At kjæresten også er skiskytter, kan også være en fordel – de snakker samme språk, som hun sier. Selv om de noen ganger må bli enige om at nå prater vi ikke om skiskyting.

– Men noen ganger kan jeg få løyperapport og tips, og en som bare forstår deg når du er deppet, sier hun.

HØSTFARGER: Knotten i sin egen leilighet på Lillehammer, under et VG-intervju i høst. Foto: Geir Olsen / VG

Godt humør!

Også de andre skiskytterkvinnene lever litt gjennom Knotten om dagen.

– Hun er veeeldig søt. Hun snakker ikke om annet – det er bare én ting i hodet hennes, og det er tyskeren, spøker Juni Arnekleiv.

Hun mener at det er lettere å fiske fram ting fra Knotten nå for tiden.

– Vi er et veldig bra lag om dagen – det er veldig gøy å være på tur, god stemning og mye tull på egen og andres bekostning, sier Ingrid Landmark Tandrevold – fredagens seierskvinne.

Tandrevold – som sammen med de andre kvinnene på laget tidligere også har fått gjennomgå av herrene for sitt kjærestevalg – sier hun er forkjemper for å ha det bra i livet, for på den måten å prestere i idretten.

– Karoline er i veldig, veldig godt humør om dagen, og det setter vi andre jentene utrolig stor pris på, sier Tandrevold.