Svenskene tok bronse i VM i fjor (Norge sølv, Frankrike vant), men har fortsatt ikke vært på pallen denne sesongen. Dette var den siste stafetten før VM og Sverige har disse resultatene bak seg: 6–6–4–8. Norge har vunnet alle.

– Katastrofe. Skytingen var ufattelig dårlig, sier Pichler ifølge Aftonbladet. Den svenske stjernen Magdalena Forsberg tok seks VM-gull og seks strake verdenscuptitler (1997–2002) under hans ledelse. Han har også vært trener for det svenske landslaget og hatt ansvaret for de russiske skiskytterkvinnene. Han ga seg i 2019.

68-åringen trente Sverige til OL-gull på stafett i 2018. Han var til stede da Jesper Nelin måtte ut i to strafferunder på andre etappe i verdenscupstafetten i Ruhpolding torsdag. Dermed vekslet Sverige som nummer 20 av de 23 nasjonene. Stafetten var ødelagt.

KONGELIG FEIRING: Wolfgang Pichler (til høyre) feiret OL-gullet i 2018 sammen med kong Carl Gustaf og det svenske laget f.v. Fredrik Lindström, Peppe Femling, Jesper Nelin, Sebastian Samuelsson. Foto: Andreas Hillergren/TT / NTB

– Det var enkle skyteforhold. Det er presset som er tøft her, sier Pichler som nå bor i hjembyen Rupholding, der hans bror er borgermester.

– De trener så mye her, så de burde kjenne til skyteforholdene, sier Pichler.

Tarjei Bø glitret på tredje etappe da Norge vant igjen. Sverige endte to minutter og åtte sekunder bak.

På første etappe måtte Emil Nykvist bruke alle ekstraskuddene for å unngå strafferunde. Martin Ponsiluoma og Sebastian Samuelsson gikk Sverige opp 12 plasser på de to siste etappene.