Rennet pågår fortsatt!

Akkurat nå er Tandrevold 19 sekunder foran nummer to i mål, italienske Lisa Vittozzi. Mens svenske Mona Brorsson ser ut til å redde dagen for Sverige, hun er nummer to - åtte tiendeler foran Lisa Vittozzi.

– Det var veldig deilig å se alle blinkene gå rett ned. Jeg åpnet altfor hardt. Jeg tenkte jeg måtte gå fort, for alle går så fort her, sier Tandrevold til NRK.

Hun fortalte også at hun var helt svimmel etter innsatsen på sprinten.

– Perfeksjon, ropte NRK-kommentator Jann Post da Tandrevold hadde sendt av gårde det siste skuddet.

Tandrevold skjøt fullt hus på liggende og satte standarden. Fra startnummer tre tok hun en soleklar ledelse ut fra første skyting. Tyske Franziska Preuss, italienske Julia Simon og svenske Mona Brorsson og Linn Persson gikk ut fra liggende skyting på bedre tid enn Tandrevold på 5. plass, men ingen var mer enn 4,4 sekunder foran Tandrevold.

FOKUS: Ingrid Landmark Tandrevold i Rupholding fredag ettermiddag. Foto: KERSTIN JOENSSON / AFP / NTB

Men Preuss, som ledet etter første skyting, bommet to ganger på stående og var ute av seierskampen. Tandrevold leder etter andre skyting og i mål foreløpig. Hun endte over 50 sekunder bak Tandrevold. Julia Simon sluknet også med to bom på stående og endte langt bak.

Linn Persson endte 31 sekunder bak Tandrevold i mål.

Ingrid Landmark Tandrevold fulgte opp med å senke fem nye blinker på stående.

Svenskene slet på herrestafetten torsdag, innsatsen ble kalt en katastrofe, fredag ble det tungt for Elvira Öberg. Den svenske stjernen gikk som et olja lyn, men skjøt to bom på liggende. Öberg var 33,9 sekunder bak Tandrevold i mål.