Bjarte Myrhol gjør comeback: Usikker på VM-spill

KOLDING (VG) Etter nye 100 dager på skadelisten gjør Bjarte Myrhol lørdag sitt etterlengtede comeback på håndballbanen. Men 38-åringen kan fortsatt ikke garantere at han spiller VM for Norge i januar.

INGEN GARANTI: Bjarte Myrhol jobber for å rekke håndball-VM i januar. Foto: Hallgeir Vågenes

– Jeg må fortsatt bli bedre i skulderen før jeg endelig er med, sier Myrhol til VG etter at han tirsdag ble tatt ut i Christian Berges VM-tropp.

Han ble skulderoperert for tre måneder siden. Lørdag spiller Myrhol etter alt å dømme sine første minutter siden 11. september når klubblaget Skjern møter GOG i Danmark. Landslagssjefen er likevel klar på at han ønsker å ha med Myrhol.

– Mentalt er Bjarte veldig klar. Så får vi se om han blir i den riktige fysiske formen og smertefri, sier Berge.

– Jeg kan fortsatt ikke skyte hundre prosent med full kraft. Men nå er det en måneds tid til det smeller i VM, sier landslagskapteinen opprinnelig fra Groruddalen i Oslo. Han er betinget optimist i forhold til å kunne spille Norges VM-åpning mot Frankrike i Kairo 14. januar.

– Tanken er å bruke den siste tiden til å få det på plass. Det går jo riktig vei. Jeg holder fortsatt tilbake litt skuddet. Jeg er nødt til å bli bedre for å spille VM. Men sånn jeg trener og slik jeg blir fulgt opp, så tror jeg det skal kunne gå, sier han.

Kanskje må Bjarte Myrhol gå til duellen med Ludovic Fabregas og det durkdrevne franske forsvaret med kun to danske seriekamper på kontoen etter operasjonen. Håndballforbundets utgave av «nødlandslaget» har tatt over EM-kvalifiseringskampene mot VM-klare Hviterussland i begynnelsen av januar. Det er foreløpig ikke klart om VM-laget får noen oppkjøringskamper.

– Det blir ikke optimalt. Men samtidig så har jeg fått en annen rolle på landslaget. Jeg har for det meste spilt angrep. Jeg hadde vært mer bekymret om jeg var tiltenkt en sentral rolle hvor jeg skal stå 60 minutter på banen. Jeg synes timingen og løpebevegelsene allerede har kommet på de ukene jeg har trent håndball. Det blir å jobbe med selve skuddavviklingen, sier mannen som scoret hele 40 mål da Norge tok VM-sølv i 2019.

Problemene har tårnet seg opp det siste året. Når VM-troppen samles 2. januar er det nøyaktig ett år siden Myrhol fikk fjernet 25 centimeter av tarmen. Det kostet ham EM på hjemmebane. I mars fikk han etter alt å dømme corona etter et besøk hos gamleklubben Rhein-Neckar Löwen i Tyskland. Så kom høstens skulderproblemer.

Operasjonen midt i september ble stor og mye mer komplisert enn Myrhol hadde sett for seg. Legene måtte ta syv millimeter av kravebensleddet. Bortimot 30 prosent av senen i supraspinatusmuskelen var borte og måtte sys. I tillegg måtte det til en opprenskning i selve skulderleddet. Myrhol fikk beskjed om at det ville ta mellom tre måneder og et halvt år å bli spilleklar igjen.

Tiden til VM er svært kort. Rommet for feil i opptreningen har ikke vært til stede.

– Jeg har blitt utrolig bra fulgt opp av det medisinske apparatet i Skjern. Vi har pushet grenser hele veien, men ikke gjort noen store feil. Jeg har ikke hatt noen tilbakefall. Det har det vært risiko for, understreker han og legger til:

– Det var ikke så vanskelig å regne ut at dette kunne bli problemer.

Men fortsatt lever Bjarte Myrhol i håpet om å kunne spille sitt sjette og kanskje siste VM-sluttspill.