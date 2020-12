Sagosen gjør ikke som Kiel-kameraten: – Alle må ta sin vurdering

I Tyskland vokser skepsisen mot håndball-VM for menn i januar, og coronasituasjonen gjør at Kiel-profilen Patrick Wiencek (31) blir hjemme. Hans lagkamerat og Norges stjerne Sander Sagosen (25) melder seg derimot klar.

Publisert: Nå nettopp

HAR EN ROMJULSDRØM: Sander Sagosen (til høyre) i aksjon mot ungarske Veszprem i Champions League i oktober. Nordmannens Kiel møter samme lag når turneringen avsluttes med finale i slutten av desember. Foto: Martin Rose / POOL / Getty Images Europe POOL

– Jeg har veldig respekt for at andre har sin avgjørelse. Det å bo i en boble er fysisk og psykisk tøft, man er borte fra familie, og man lever i et slags behagelig fengsel. Du er innelåst, og jeg har full forståelse at det kan være vanskelig. Men alle må ta sin vurdering, og for min del gleder jeg meg til mesterskap, sier Sagosen til VG.

Han følger godt med på hva som skjer under kvinnenes pågående europamesterskap i Danmark. Der har det vært flere smittetilfeller hos lagene, Russland har utfordret grensene både ved «hotell-lek» og trener Ambros Martíns overtramp – og aller først sa Norge nei til å være medarrangør.

Sagosen fremstår mer eller mindre sikker på at det blir VM i hjemlandet til IHF-president Hassan Moustafa på nyåret. Hans tilnærming for deltagelse er greit forklart:

– Jeg går ut fra at Det internasjonale håndballforbundet og Norges håndballforbund har alt på stell. Det hjelper ikke at jeg sitter og leser meg opp på Lommelegen. Blir det mesterskap, og vi får godkjenning til å delta, er min jobb å spille håndball. Det er det jeg elsker mest av alt, resonnerer verdens beste spiller.

I Tyskland, der Kiel-proffen spiller til daglig, er det riktignok en debatt. Sagosens lagkamerat Patrick Wiencek har sagt nei til å bli tatt ut. Han sier det ikke føles riktig å være fire uker borte.

DROPPER VM: Tysklands Patrick Wiencek. Foto: HENNING BAGGER / RITZAU SCANPIX

– Jeg er ikke bare landslagsspiller, jeg er også Kiel-spiller – og først og fremst familiemann, sier tobarnsfaren. Også svenske Lukas Nilsson – med fortid i Kiel, nå hos tittelrival Rhein-Neckar Löwen – avstår fra å stille for Sverige i Egypt.

– Det kritiske blikket vi har her, finnes ikke internasjonalt. Andre forbund og andre ligaer stiller ikke disse spørsmålene, sier Bundesliga-sjef Frank Bohmann, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Men han påpeker at den tyske ligaen ikke er fundamentalt imot Egypt-VM, og Sagosens inntrykk er at klubbledelsen i Kiel lar spillerne bestemme selv.

– Vi hadde et møte i starten i november. Da var de veldig positive til at det var en individuell vurdering, opplyser Sagosen, som heller ikke tror noen av hans norske landslagskamerater er på samme spor som Wiencek og Nilsson.

Det er iallfall ikke lagkaptein Bjarte Myrhol (38). Tross at skulderoperasjonen fra september fortsatt hindrer ham i å spille for klubblaget Skjern, kan veteranen likevel komme med i VM-troppen til landslagssjef Christian Berge.

– Jeg lar andre ta avgjørelsen om VM skal spilles eller ikke. Jeg stoler på de som er satt til å håndtere det, melder Myrhol til VG.

Berge presenterer VM-troppen denne uken.

– Jeg må tenke på vårt lag og forberedelsene. De andre nasjonene får gjøre som de vil, så prøver jeg å gjøre VM mest mulig optimalt for oss. Vi gjør for vårt for å kontrollere situasjonen, men må ta forbehold om at smitte også kan skje oss, sier Norges landslagssjef.

Det har allerede skjedd i Sagosens Kiel. Derfor er Norges stjernen i karantene til 15. desember etter at to lagkamerater fikk påvist coronasmitte. Med det røk to Bundesliga-kamper, der programmet er tett nok fra før, og med finalerunden i Champions League i romjulen, blir det ikke akkurat en ferierende Sagosen som kommer til Norges VM-leir i januar.

Men akkurat nå må han ta livet med ro i karantene.

– Det er litt strengere her. Vi får egentlig ikke lov til å gå ut av huset. Så jeg har bygd ut treningsrommet her hjemme, fått på plass sykkel, vekter og medinsinballer. Det blir trening, litt playstation og få tiden til å gå, sier Tyskland-proffen.

– Også sa Hanna (samboeren) at vi skulle ha den store vaskedagen nå, legger han sånn passe engasjert til.

– Og hva hvis Bundesliga-sjefene plutselig sier at det skal gå seriekamper i januar?

– Den problemstillingen har jeg ikke satt meg inn i. Kiel er arbeidsgiveren min, men for enhver håndballspiller er det artigste vi gjør å spille for landet i mesterskap. Nei, den problemstillingen håper jeg ikke kommer, smiler Sagosen.