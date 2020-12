Håndballguttas VM-uttak: Myrhol med i VM-troppen

Bjarte Myrhol (38) er med i troppen til Norges herrelandslag i håndball til tross for skadeproblemer i høst.

Foto: Bjørn S. Delebekk

Landslagskapteinen har hatt et tøft år. Han mistet EM på hjemmebane i januar på grunn av magetrøbbel, var syk med antatt corona på våren og måtte i september opereres for en skulderskade. Bjarte Myrhol er i full trening og håper å gjøre comeback på banen for Skjern i den danske ligaen kommende helg.

VM spilles fra 14. til 31. januar i Kairo. Norge starter mot Frankrike 14. januar og fortsetter mot USA 16. januar før gruppespillet avsluttes med Østerrike 18. januar.

I hovedrunden blir tre av disse motstandere : Portugal, Island, Algerie og Marokko.

De to beste i hovedrunden går til kvartfinalen i et VM som for første gang inneholder 32 nasjoner.

Mesterskapet skal etter planen spilles under omfattende coronatiltak. Ikke ulikt den «røde boblen» de norske håndballjentene nå befinner seg i under EM i Danmark.

Fakta Troppen til VM i Egypt 2021 Målvakter (skal reduseres til tre innen 2. januar): 1 Robin P. Haug, Skjern Håndbold 12 Kristian Sæverås, FC DKfk Leipzig Handball 16 Espen Christensen, IFK Kristianstad 30 Torbjørn Bergerud, SG Flensburg-Handewitt Kantspillere: 17 Magnus Jøndal, SG Flensburg-Handewitt 19 Kristian Bjørnsen, HSG Wetzlar 44 Kevin Maagerø Gulliksen, GWD Minden 71 Alexander C. Blonz, Elverum Håndball Bakspillere: 5 Sander Sagosen, THW Kiel 7 Sander A. Øverjordet, Mors-Thy Håndbold 15 Kent Robin Tønnesen, Telekom Vezprem 18 William Aar, Århus Håndbold 23 Gøran Johannessen, SG Flensburg-Handewitt 24 Christian O’ Sullivan, SC Magdeburg 26 Simen Holand Pettersen, Elverum Håndball 27 Harald Reinkind, THW Kiel 77 Magnus Abelvik Rød, SG Flensburg-Handewitt

Linjespillere: 8 Bjarte Myrhol, Skjern Håndbold 9 Henrik Jakobsen, Fenix Toulouse Handball 11 Petter Øverby, HC Erlangen 32 Thomas Solstad, Elverum Håndball