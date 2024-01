Fredag gikk Sandra Borch (Sp) av som forsknings- og høyere utdanningsminister, etter å ha innrømmet å ha kopiert tidligere studenter i sin masteroppgave.

– Jeg har ikke full oversikt over hvor mye tekstlikhet det er i oppgaven, det kan være flere eksempler enn det E24 har lagt frem, sa Borch på en pressekonferanse fredag kveld.

Tidligere samme kveld skrev E24 at en rekke passasjer i masteroppgaven til Borch er identiske med andre studenters masteroppgaver.

Borchs kopiering ble allerede torsdag kveld omtalt av «Oslostudenten» på X (tidligere Twitter). E24 kjente ikke til meldingene på X, men ble gjort oppmerksomme på disse etter publiseringen av artikkelen fredag.

Hentet fra seks oppgaver

En gjennomgang gjort av E24 viser at 21,9 prosent av Borchs oppgave er kopiert fra seks andre studentoppgaver.

E24 har sammenlignet Borch og de andre studentenes oppgaver ved hjelp av programmet Copyleaks, som oppdager likheter i dokumenter.

Totalt har E24 funnet at 3.452 av de totalt 15.794 ordene Borchs oppgave består av, er hentet fra andres oppgaver.

Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med innholdet i denne artikkelen, og opplyser at Borch ikke har en kommentar.

Slik har E24 jobbet Vis mer ↓ E24 har brukt nettstedet Prepostseo, som brukes til å oppdage plagiat av andres oppgaver. Deretter har E24 brukt Copyleaks’ tekstsammenligning til å identifisere hvilke fraser fra Borchs masteroppgave som er identiske eller like passasjene i andres oppgaver. Alle likhetstrekk er vurdert manuelt, for å fjerne likheter som for eksempel direkte sitater fra samme kilde, eller lovtekster. E24 har talt ordene i setninger som er helt like, eller hvor enkelte ord er endret, uten at meningsinnholdet er endret. Forkortede gjengivelser fra lovtekster er kun tatt med i tilfeller der den påfølgende teksten også er identisk. For å regne ut prosenten av oppgaven som er kopiert, har E24 brukt lengden på Borchs oppgave uten litteraturliste. Da er oppgaven på 15.794 ord.

– Urovekkende på mange vis

En av de som er blitt kopiert av Borch er Ida Riisdal Sjøthun. Hun skrev masteroppgaven sin ved Universitetet i Bergen i 2010.

– At en person i en politisk maktposisjon har fusket seg til en mastergrad i jus er urovekkende på mange vis. Vi må kunne være trygge på at våre politikere tar beslutninger som tjener fellesskapets beste, ikke egeninteresser, sier Sjøthun.

På spørsmål om hvordan det oppleves å få deler av sin egen oppgave kopiert, svarer Sjøthun at det ikke er så viktig hvilke enkeltpersoner som tilfeldigvis har skrevet oppgavene Borch har benyttet seg av.

– Det er sentralt at befolkningen kan ha tillit til at statsråder spesielt, men også folkevalgte, opptrer med en høy grad av personlig integritet. I motsatt fall svekkes også tilliten til det politiske systemet som helhet. Jeg mener også at det stilles et særlig krav til å opptre redelig og sannferdig når man er jurist, sier Ida Riisdal Sjøthun.

Borch leverte sin masteroppgave i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet i 2014.

Oppgaven ble undersøkt av universitetet og ikke registrert som fusk den gangen.

Nå vil UiT gjøre nærmere undersøkelser av oppgaven, sier prorektor Kathrine Tveiterås til Dagbladet.

Å presentere andres arbeid som sitt eget, uten å oppgi kilden, regnes som fusk. Det kan føre til annullering av oppgaven eller eksamenen, og utestengelse fra universitetet.

Lørdag kommenterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) Borchs avgang.

– Sandra Borch gjorde feil, som ikke er forenlig med å ha jobben som forsknings- og høyere utdanningsminister. Hun ba om å få gå, og det var rett.

– Jeg merker meg det hun sier om at hun ikke har full oversikt over hvor mye tekstlikhet det er, og om det kan være flere eksempler enn de E24 har dokumentert, sier Støre.