I 2014 leverte forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch masteroppgave i rettsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet.

E24 har funnet flere passasjer i Borchs oppgave som er identiske med teksten i masteroppgaver levert av to andre studenter. Den ene er Tanja Charlotte Øistad, som leverte oppgaven sin i 2005 ved Universitetet i Oslo. Den andre er Alexander Danielsen som leverte sin oppgave ved Universitet i Bergen i 2009.

De er ikke oppgitt som kilder i Borchs oppgave, hverken i tekst, fotnoter eller i referanselisten. Også stavefeil i en av de identiske passasjene, er med i Borchs oppgave.

E24 har sammenlignet Borch og de andre studentenes oppgaver ved hjelp av programmet Copyleaks, som oppdager likheter i dokumenter.

Å kopiere andres arbeid uten å oppgi at det ikke er eget arbeid, eller oppgi hvem som faktisk har skrevet teksten, regnes som fusk. Dette er forbudt for studenter og akademikere på alle nivåer.

E24 tok fredag formiddag kontakt med Kunnskapsdepartementet (KD) og ba om en kommentar fra Borch. Departementet sier til E24 at Borch ikke har mulighet til å kommentere saken nå, men at det vil komme mer informasjon senere.

Allerede i innledningen av oppgaven, som handler om sikkerhetsregulering i norsk petroleumsvirksomhet, skriver Borch:

«Næringen har vært den største bidragsyteren til den velferden Norge har utviklet i løpet av de tiår siden man oppdaget olje. Etter hvert som kunnskapen om miljø og skadelige utslipp har blitt større, har dette også ført til forandringer ved utvinningen av petroleum .»

E24 har markert tekst som er identisk i gult.

I Danielsens oppgave fra 2009, som handler om konsekvensutredning ved petroleumsutvinning, skriver studenten:

«Petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen har vært den største bidragsyteren til den velferden Norge har utviklet i løpet av de tiår siden man oppdaget olje. Etter hvert som kunnskapen om miljø og skadelige utslipp har blitt større, har dette også ført til forandringer ved utvinningen av petroleum .»

Sveip i billedgalleriene lenger ned i artikkelen for å se flere likheter fra oppgavene

Identiske uttrykk og skrivefeil

Passasjer på flere setninger i Borchs oppgave er identiske med Øistads tekst fra 2005, inkludert en formulering om ««å sprenge» oppgaven».

Slik ser Øistads tekst fra 2005 ut:

«Enkelte særtrekk ved sikkerhetsreguleringen i petroleumsretten reiser spørsmål i forhold til legalitetsprinsippet. Disse spørsmålene vil jeg komme inn på i slutten av oppgaven. Av fare for «å sprenge» oppgaven vil disse spørsmålene ikke drøftes i den utrekning de egentlig fortjener, men det er nødvendig å se på spørsmålene som reiser seg og kort redegjøre for dem.»

Slik ser Borchs tekst ut:

«Jeg vil også drøfte om et funksjonsbasert regelverk reiser også spørsmål i forhold til legalitetsprinsippet. Disse spørsmålene vil jeg komme inn på i slutten av oppgaven. Av fare for «å sprenge» oppgaven vil disse spørsmålene ikke drøftes i den utrekning de egentlig fortjener, men jeg ser det som relevant å se på spørsmålene som reiser seg og kort redegjøre for dem. »

Borchs oppgave inneholder også den samme feilstavingen av ordene «tillegg» (tilegg) og «forskriftene» (forskiftene) som i Øistads tekst.

Slik ser Øistads tekst ut:

«Måten veiledningene er kommet i stand på og deres materielle innhold taler for at de bør anses som forarbeider og ha rettskildemessig betydning. Argumentene som oftest blir brukt mot er at de ikke publiseres og dermed ikke er tilgjengelige for alle. I forhold til disse veiledningene er ikke dette problematisk. Jeg mener publisering på forvaltningsorganets hjemmeside i dag kan likestilles med publisering i trykket papirutgave. I dag er internett et enkelt og vanlig sted å søke etter lover, forskrifter, forarbeider til formelle lover og lignende. I tilegg er forskiftene og veiledningene rettet mot profesjonelle aktører som også fikk uttale seg i høringsrunden, slik at noe forbrukerhensyn kommer ikke inn. Veiledninger har også blitt utarbeidet til de forskriftene som HMS-forskriftene avløste, slik at det er tradisjon for slike veiledninger innen petroleumsretten. Veiledningene henviser til standarder som anbefales for å oppfylle kravene gitt i forskifter. At slike henvisninger er inntatt taler også for at veiledningene bør tillegges vekt ved tolkning av en bestemmelse i forskriftene. »

Slik ser Borchs tekst ut:

«Også måten veiledningene er kommet i stand på og deres materielle innhold taler for at de bør anses som forarbeider og ha rettskildemessig betydning. Argumentene som oftest blir brukt mot er at de ikke publiseres og dermed ikke er tilgjengelige for alle. I forhold til disse veiledningene er ikke dette problematisk. Jeg mener publisering på forvaltningsorganets hjemmeside i dag kan likestilles med publisering i trykket papirutgave. I dag er internett et enkelt og vanlig sted å søke etter lover, forskrifter, forarbeider til formelle lover og lignende. I tilegg er forskiftene og veiledningene rettet mot profesjonelle aktører som også fikk uttale seg i høringsrunden, slik at noe forbrukerhensyn kommer ikke inn. Veiledninger har også blitt utarbeidet til de forskriftene som HMS-forskriftene avløste, slik at det er tradisjon for slike veiledninger innen petroleumsretten. Veiledningene henviser til standarder som anbefales for å oppfylle kravene gitt i forskifter. At slike henvisninger er inntatt taler også for at veiledningene bør tillegges vekt ved tolkning av en bestemmelse i forskriftene .»

Slik ser det ut i selve oppgavene:

1 / 2 Skjermbilde av masteroppgave til Øistad fra 2005



Tar fusk til Høyesterett

Borch er ansvarlig statsråd for universitets- og høyskolesektoren. Borchs departement, Kunnskapsdepartementet, anket nylig en fuskesak til Høyesterett.

Saken dreier seg om en student som ble utestengt av Høgskolen i Innlandet på grunn av såkalt «selvplagiat» – altså at studenten hadde brukt avsnitt fra en tekst hun selv hadde skrevet tidligere.

I en VG-artikkel om saken understreker Borch viktigheten av regelverk mot fusk, og at håndhevelsen av denne, er enkel å forstå.