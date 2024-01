Torsdag kveld publiserte «Oslostudenten», en konto på X (tidligere Twitter), flere meldinger der han peker på en rekke identiske passasjer fra Borchs masteroppgave og andre kilder.

Fredag kveld omtalte E24 de samme delene av masteroppgaven. E24 kjente ikke til disse meldingene på X, men ble gjort oppmerksomme på disse etter publiseringen av artikkelen om Sandre Borch, av mannen bak kontoen.

Fredag kveld går Sandra Borch av som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Fredag kveld skrev E24 at masteroppgaven til forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) inneholder flere passasjer som er identiske med tekst i eldre oppgaver skrevet av to andre studenter.

På en pressekonferansen senere samme kveld sier Borch at hun går av som Forsknings- og høyere utdanningsminister.

– Som statsråd for forskning og høyere utdanning er det viktig for meg at vi har et godt regelverk for gjennomføring av eksamener. Jeg ser at denne feilen ikke er forenlig med å være ansvarlig for dette regelverket, sier Borch.

Videre sier Borch at hun er gjorde en stor feil, og tar det fulle og hele ansvaret for feilen.

– Jeg hentet tekst fra andre masteroppgaver, uten å oppgi kilder. Og det er jeg veldig lei meg for.

Den ene studenten er Tanja Charlotte Øistad, som leverte oppgaven sin i 2005 ved Universitet i Oslo. Den andre er en student som leverte oppgaven ved Universitet i Bergen i 2009.

De er ikke oppgitt som kilder i Borchs oppgave, verken i tekst, fotnoter eller i referanselisten.

Borch leverte sin masteroppgave i rettsvitenskap i 2014 ved Universitetet i Tromsø.

Å kopiere andres arbeid uten å oppgi at det ikke er eget arbeid, eller oppgi hvem som faktisk har skrevet teksten, regnes som fusk. Dette er forbudt for studenter og akademikere på alle nivåer.

Borch er ansvarlig statsråd for universitets- og høyskolesektoren. Borchs departement, Kunnskapsdepartementet, anket nylig en fuskesak til Høyesterett.

Saken dreier seg om en student som ble utestengt av Høgskolen i Innlandet på grunn av såkalt «selvplagiat» - altså at studenten hadde brukt avsnitt fra en tekst hun selv hadde skrevet tidligere.

I en VG-artikkel om saken understreker Borch viktigheten av regelverk mot fusk, og at håndhevelsen av denne, er enkel å forstå.

– For alvorlig

Abid Raja, stortingsrepresentant og nestleder i Venstre, sier at det er fornuftig og helt på sin plass at Borch går av.

– Norge kan rett og slett ikke ha en minister for forskning og høyere utdanning som så tydelig har plagiert andres verk i sin egen masteroppgave. Plagiering og forskningsjuks er svært alvorlig i utgangspunktet, og er totalt uforenlig med å være statsråd for forskning- og høyere utdanningsfeltet, sier han til E24.

Raja mer det er godt at Borch tar konsekvensene av egne handlinger.

– Dette var for alvorlig brudd til at hun kunne blitt sittende. Av hensyn til tilliten til politikerne, som har fått seg en alvorlig knekk det siste året med flere habilitetssaker, så er det bra at Borch tar ansvar og går av, sier han.

Grete Wold, utdanningspolitisk talsperson for SV, er enig i at det er en god beslutning å overlate roret til noen andre.

– En statsråd bør kunne stå støtt i saker på sitt eget ansvarsområde, sier hun.