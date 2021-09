Ropstad møter pressen lørdag kl. 14

Det opplyser KrF til NTB fredag kveld.

Ropstad holdt også fredag formiddag en pressekonferanse, samme dag som Aftenposten skrev at han innrømmer å ha tatt aktive grep for å slippe skatt på pendlerboligen i Oslo.

– Det var en feil, og det vil jeg beklage, sa han om skatteplanen.

Aftenposten skrev fredag at Ropstad la en plan for hvordan han kunne unngå skatt på statsrådsboligen gjennom å opplyse at han dekket utgifter på foreldrenes hus, noe han ikke gjorde. Ifølge avisa skulle Ropstad ha betalt 175.000 kroner i skatt.

Etter pressekonferansen fikk Ropstad spørsmål fra TV 2 om han kan fortsette som partileder. Han sier han forstår at han har satt partiet i en vanskelig situasjon.

– Jeg kan ikke kreve tillit. Det må jeg gjøre meg fortjent til. Og jeg forstår at jeg har skuffet mange, også i mitt eget parti, sa barne- og familieministeren og KrF-lederen.

Sterk kritikk

På spørsmål om han kan fortsette som statsråd etter dette, svarte han:

– Ja, men statsministeren må selvsagt gjøre en vurdering av det. Jeg har snakket med henne og håper jeg kan fortsette.

Utover fredagen fikk Ropstad sterk kritikk fra flere hold.

Lokal­lags­leder Erik Næs i KrF i Skien sa følgende til NRK:

– Jeg er veldig lei meg. Før valget synes jeg dette var alvorlig, men når jeg hørte det jeg hørte i dag og så pressekonferansen, må jeg si at min tillit forsvant.

Og:

– Jeg mener Ropstad er ferdig som parti­leder.

Lokallagsleder Wenche Rundsag Høgetveit i Ropstads hjemkommune Evje og Hornes uttalte til samme kanal at partiet nå bør tenke på en lederdiskusjon.

Samtidig ble det klart at skatteetaten undersøker om KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad skal etterforskes at at Økokrim følger med på utviklingen i saken.

– Blir snikete

Fædrelandsvennens sjefredaktør Eivind Ljøstad innledet fredag sin kommentar om Ropstad-saken slik:

«Mandag røk sperregrensa. Fredag røk tillitsgrensa.»

Også på hjemmebane i Evje har folk vært opprørte:

– Det er en ting å si. Han må gå av, var den klare meldingen fra Knut Karlsen, som satt i kommunestyret da Bjørn A. Ropstad var ordfører, og er også nestleder i Evje og Hornnes Arbeiderparti.

– Det er fra sine egne man skal ha det. Jeg liker ikke at familien er med på det. Det blir snikete, mente Kjell Granhaug, som har bodd på Evje i 48 år.

Saken oppdateres.