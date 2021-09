Lokallagsleder i Ropstads hjemkommune: Vi bør tenke på en lederdiskusjon

– Jeg mener også at vi nå har kommet til et sted hvor vi bør begynne å tenke på en diskusjon rundt lederspørsmålet i partiet, men jeg har selv ingen klar mening rundt hva jeg tenker om det foreløpig, sier lokallagsleder Wenche Rundsag Høgetveit i Evje- og Hornes kommune til NRK.

Det er kommunen hvor Ropstad har vokst opp.

Høgetveit er skuffet over KrF-lederen.

– Jeg er skuffet over at han ikke var åpen nok til å ta alt med i første runde. Jeg føler meg ganske sikker på at han kjente til dette den gangen også. Man får jo et klart inntrykk av at han har ønsket å skaffe seg en økonomisk fordel, sier Høgetveit.