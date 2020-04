Nicolai Tangen inviterte kronprinsen til seminar – vil ikke svare på om de er bekjente

Nicolai Tangen bekrefter at han inviterte kronprins Haakon til USA-seminaret, men vil ikke si om de er bekjente. Kronprinsen deltok ikke på seminaret.

Nicolai Tangens seminar i USA har fått svært mye oppmerksomhet den siste tiden. kronprins Haakon ble invitert. 1 av 2 Nina E. Rangøy / NTB scanpix

NTB

I en epost til Yngve Slyngstad 20. november 2018 skrev Nicolai Tangen at kronprins Haakon trolig ville være med på hele eller deler av det mye omtalt seminaret i Philadelphia i USA, skriver TV 2.

– Jeg har vist full åpenhet om hvem som har deltatt på turen. Jeg inviterte i tillegg noen flere personer som av ulike grunner ikke kunne delta, men det er ikke riktig av meg å gå i detaljer på hvilke vurderinger de har gjort seg, skriver Tangen i en epost.

TV 2 har spurt Tangen om hvilke signaler han fikk fra Slottet som utløste at han skrev at kronprinsen trolig ville delta. Det svarer ikke Tangen på, ei heller om hvorfor han inviterte kronprinsen, eller om de to er bekjente.

– Det er full åpenhet om arrangementet. Men jeg har ingen ytterligere kommentar til akkurat dette, svarer Tangen.

Kronprinsen fikk invitasjonen, men takket nei, opplyser assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen.

Slottet svarer ikke på om kronprinsen ble invitert som kronprins eller som bekjent, eller hvorfor kronprinsen takket nei.

– Vi har ingen kommentar utover det jeg svarte deg, skriver Gjeruldsen.