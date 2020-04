Frp ber Sanner svare om Tangen-ansettelse

Frps Hans Andreas Limi ber finansminister Jan Tore Sanner (H) forklare hva han vil gjøre for å sikre åpenhet rundt ansettelsen av oljefondets nye sjef.

Frps Hans Andreas Limi (Frp) ber finansminister Jan Tore Sanner (H) sikre full åpenhet rundt ansettelsen av oljefondets nye sjef. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

NTB

– Hva vil statsråden gjøre for å bidra til åpenhet om hele prosessen og forsikre seg om at ansettelsen av ny sjef for NBIM har gått korrekt for seg? skriver Frps tidligere parlamentariske leder i et spørsmål til Sanner mandag.

Norges Bank Investment Management (NBIM) er det offisielle navnet på Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet. Limi peker på at lederen av oljefondet må ha «full tillit både ute og hjemme».

– Åpenhet er en viktig del av denne tilliten, skriver Frp-toppen.

Han viser til VGs reportasjer sist helg om at flere samfunnstopper, inkludert nåværende leder av oljefondet Yngve Slyngstad, deltok på et seminar i Philadelphia arrangert av Nicolai Tangen.

– Det har også tidligere blitt stilt spørsmål ved hvem som har spilt inn Tangen som kandidat til hodejegerselskapet Russel Reynolds, konstaterer Limi.

Nicolai Tangen ble 26. mars utnevnt til ny sjef i oljefondet etter Slyngstad, som varslet sin avgang i oktober i fjor.