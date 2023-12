Setningen skulle ha vært slik: ”Siden, da renselsestiden var forbi, hører vi at Jesus ble båret fram i Tempelet.”

Sammenhengen blir da slik: (..) At vismennene ankom etter ei tid, er rimelig fordi Jesus ble omskåret på den 8. dag. Dette skjedde trolig i Betlehem. Siden, da renselsesdagene var forbi, hører vi at Jesus ble båret fram i Tempelet. Ifølge 3. Mosebok, kap. 12, vers 2f. kunne det først skje 33 dager deretter – altså minst 40 dager etter fødselen (Lukas 2.21f.). Altså skjedde heller ikke møtet mellom Den hellige familie og profetene Simon & Anna før ca 40 dager etter ”julenatt”.

Begivenhetens antatte kronologi blir da: A. Jesus blir født. B. Gjeterne kommer. C. Maria er ifølge Moseloven ”uren” i sju dager. D. Jesus blir omskåret på den 8. dagen. E. Barnet får da navnet Jesus. F. Jesus blir båret fram i Tempelet i Jerusalem. G. Josef og Maria ofrer der et par turtelduer eller to dueunger – de var altså fattige, jf. 3. Mos 5,7. H. Opphold en tid i Betlehem. I. Vismennene ankommer. J. Josef og den lille familien rømmer til Egypt. Meget kort tid deretter: barnemordene. K. Ifølge egyptiske tradisjon: Den hellige familie oppholder seg i Egypt i tre år og ni måneder. L. Retur til Israel ca år 4. f.Kr. da Herodes er død (vår tidsregning er følgelig minst fire år feil, trolig seks-sju). M. Fast bosetting i Nasaret.

Søvik nevner også Hieronymus (347-420): Han satt i mange år i nabogrotta til der hvor fødselen skjedde og oversatte Bibelen til latin (kalt ”Vulgata”). I årene 374-420 skrev han minst 150 brev. I nr. 58, det som er kalt ”Brevet til Paulinus”, forteller han så interessant om hvordan keiser Hadrian bygde tempel så vel over Golgata som fødselsgrottene for å holde de kristne – som han anslo var en jødisk sekt – på avstand. Det lyktes han med i 180 år, helt til mor til keiser Konstantin, Helena, fjernet disse og bygde Gravkirken og Fødselskirken over disse minnestedene.

Julen 2023 ble dessverre jula avlyst i Betlehem. Det er fryktelig trist å tenke på og det som nå skjer. Dessuten betyr krigen ingen inntekt for de mange i Betlehem som er økonomisk avhengige av de mange tilreisende turister og pilegrimer som ankommer byen. Betlehem ligger på ”Vestbredden”, dvs i palestinsk område. For å komme de 8-10 km sørover dit fra Jerusalem, må en altså også gjennom den store muren som atskiller de to samfunnene. Men midnattsmesse i Betlehem ble det. Denne feires i Sta. Katarinakirken som ligger ”vegg i vegg” med Fødselskirken. Derfra kan en komme ned i grottesystemet under de to kirkene, men nedgang til Fødselsgrotta er bare mulig via Fødselskirken.