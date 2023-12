Det er spennende at en ved å studere kirkefedrenes skrifter, ikke bare kan sannsynliggjøre, men også bekrefte evangelistenes ord om hva som skjedde i Davids by og dramatikken rundt dette. Særlig verdifullt er at han har funnet fram et sitat fra Hieronymus’ mange brev: Av det kan vi skjønne hvordan keiser Hadrian ca år 135 jaget jødene og de kristne bort, ikke bare fra landet, men også fra de to stedene som hadde vært sentrale i Jesu liv og hvor det var oppstått en kristen tilbedelse. Jeg går ut fra at dette var nytt for mange lesere. For øvrig hadde jeg selv et gudstjenestelig møte med en gruppe nordmenn for noen år siden i en større nabogrotte til så vel Hieronomus’ studerkammer som grotta hvor Jesus ble født – en rørende opplevelse.

Men det var en uforståelig setning midt i Andreassens artikkel: «Da ’renselsestiden var forbi’, skjedde det i Jerusalem.» Hva skjedde der? Her må da noe ha falt ut? Ifølge 3. Mos. 12,2ff skulle en kvinne som fødte en gutt, bære frem et renselsesoffer 40 dager etter fødselen. Dette må ikke blandes sammen med omskjærelsen som skulle skje den åttende dagen. Det hadde vært verdifullt om Andreassen ville skrive en liten notis om dette og dermed fullføre artikkelen: Kort sagt ta med det som må ha falt ut.