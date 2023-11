Samtidig forverres den allerede vanskelige situasjonen på Vestbredden kraftig. Nå løfter vi stemmene våre i solidaritet med det palestinske folk.

Du har kanskje lagt merke til Palestina-skjerf på forskjellige statuer i Kristiansand. Dette gjør vi for å løfte oppmerksomheten rundt det som nå skjer i Palestina. Dette skjer ikke bare i vår by. Over hele Norge og hele verden samles store folkelige bevegelser seg i gater og på torg for å markere sin avsky mot de grusomme krigshandlingene som nå utfolder seg i Gaza.

Sarah Taif Lokallagsleder, Kristiansand Solidaritetsungdom

Over 2,3 millioner mennesker på et område på størrelse med Mjøsa mangler vann, strøm, mat og medisiner på grunn av Israels totale blokade. Det er ingen steder å gjemme seg fra bombene, og det er heller ingen store maskiner som kan løfte de ødelagte bygningene for å få ut mennesker fra ruinene. FN-skoler og sykehus har blitt bombet, og mangelen på drivstoff og strøm gjør at premature babyer må tas ut av kuvøsene. Dette kan ikke fortsette lenger, nå må verden ta kollektivt ansvar og sørge for at lidelsene tar slutt.

I skyggen av det som skjer i Gaza forverres situasjonen på Vestbredden. Vi ser en alarmerende voldsspiral på Vestbredden, hvor palestinere har blitt utsatt for vold, trusler og drap fra israelske bosettere, har tatt seg kraftig opp etter 7. oktober. Store begrensninger på palestinernes bevegelsesfrihet har også blitt ytterligere innstrammet. Olivenbønder fordrives fra sine områder, noe som truer livsgrunnlaget til over 100.000 palestinske bønder og deres familier.

Nå må dette ta slutt. Vi trenger en permanent våpenhvile og folket i Gaza må få inn livsnødvendig bistand. Deretter må våre ledere få i gang diplomatiske initiativer som sikrer respekt for folkeretten, realiserer palestinernes rettigheter og får på plass en rettferdig og varig fred.

Det blir aldri fred uten rettferdighet, det blir aldri fred under okkupasjon. La derfor palestinaskjerfene i byen minne oss på at solidariteten kjenner ingen grenser. Hvis du vil bidra kan du for eksempel skrive under på kampanjen for våpenhvile nå. Du kan sjekke om din bank tjener på okkupasjon og du kan støtte Norsk Folkehjelp sitt arbeid.