Hamas løslot søndag den tredje gruppen med gisler, inkludert en fire år gammel amerikansk jente.

Samtidig er 39 palestinske fanger løslatt, i tråd med våpenhvileavtalen som er inngått mellom Israel og Hamas.

Løslatelsene kommer mens tiden er i ferd med å løpe ut for den gjeldende våpenhvileavtalen.

En kilde tett på gruppen sier søndag kveld til AFP at Hamas er villig til å utvide våpenhvilen ytterligere, ettersom avtalen løper ut mandag.

Villig til å utvide våpenhvilen

– Hamas har informert meklerne om at de er villige til å forlenge den nåværende våpenhvilen med to til fire dager. De mener det vil være mulig å løslate ytterligere 20 til 40 israelske gisler, sier kilden til AFP.

Nyhetsbyrået Reuters siterer en uttalelse der Hamas skriver at forutsetningen er en «seriøs innsats» for å få løslatt flere palestinske fanger i Israel.

USA, Egypt og Qatar, som alle er involvert i meklingen mellom Israel og den palestinske gruppen, har sagt de håper våpenhvilen utvides utover mandagen.

USAs president Joe Biden sa på en pressekonferanse søndag kveld at han vil se våpenhvilen utvidet så lenge gisler blir løslatt. Israel har på sin side tidligere sagt at våpenhvilen kan forlenges dersom Hamas fortsetter å løslate minst ti gisler om dagen.

Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sier til Financial Times at innsatsen for å forlenge våpenhvilen, er avhengig av at Hamas klarer å finne flere titall barn og kvinner som holdes fanget av «sivile og gjenger» på Gazastripen. Qatar har en sentral rolle i forhandlingene mellom Israel og Hamas.

Traumatisert fireåring

Den fire dager lange våpenhvilen på Gazastripen er den første pausen i krigshandlingene de rundt 2 millioner innbyggerne der har hatt siden krigsutbruddet 7. oktober.

Den israelske hæren (IDF) sa søndag at 13 løslatte gisler var tilbake i Israel, og at ytterligere fire var på vei til Egypt i tråd med fangeavtalen med Hamas.

Ifølge Biden er en av dem en fire år gammel jente med amerikansk statsborgerskap, hvis foreldre ble drept i Hamas' angrep mot kibbutzen Kfar Aza 7. oktober.

– Hun har vært gjennom et forferdelig trauma, sa Biden, som bekreftet at fireåringen er tilbake i Israel.

I tillegg er fire andre gisler løslatt utenfor vilkårene for våpenhvilen, inkludert en russisk-israeler Hamas sier ble løslatt som følge av Russlands holdning til Palestina-spørsmålet.

Palestinsk bonde drept

Det var søndag spekulasjoner om hvilke konsekvenser en hendelse der en palestinsk bonde ble drept i flyktningleiren Maghazi kunne få. Det ser imidlertid ut til at våpenhvilen fortsatt holder.

Mannen ble drept av israelske styrker, ifølge palestinsk Røde Halvmåne, som tidligere sa at hendelsen understreket skjørheten i den midlertidige våpenhvilen. Israel har ikke kommentert saken.

Maghazi, som ligger sentralt på Gazastripen, er en flyktningleir for familier og etterkommere av flyktninger fra krigen i 1948 da staten Israel ble opprettet.

Nye samtaler

Under den fire dager lange våpenhvilen skal 50 av gislene løslates av Hamas i bytte mot 150 palestinske fanger i israelske fengsler.

Israelske myndigheter la før løslatelsene begynte, ut en liste over 300 palestinske fanger som var aktuelle for løslatelse. Ifølge en analyse som Sky News har gjort av listen, er 90 prosent 18 år eller yngre.

Utsendinger fra Qatar har i løpet av helgen besøkt Israel. Formålet var å «koordinere med partene på bakken, sikre at avtalen mellom Hamas og Israel fortsetter som planlagt og diskutere ytterligere detaljer», ifølge en kilde med kunnskap til samtalene.

Demper håpet

Israelske ledere har imidlertid dempet håp om en varig stans i krigen, som har kostet mange tusen mennesker livet. Under et besøk i Gaza søndag sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til soldatene der at landet «fortsetter krigen mot Hamas til den er vunnet».

Besøket var hans første til enklaven siden krigsutbruddet.

Samtidig fikk palestinske innbyggere i den sørlige byen Khan Younis på Gazastripen en tekstmelding fra israelske styrker der det sto: «Vi vet at det holdes gisler i Khan Younis. Hæren vil nøytralisere alle som har bortført gisler».

På flukt

Andre steder på Gazastripen våget innbyggerne seg tilbake til hjemmene sine for å lete etter eiendeler i ruinene.

– Jeg kom for å se om det var noe igjen, om det var noe jeg kunne redde. Vi flyktet uten noen ting, sa Oussama al Bass, da han søndag kom tilbake til sitt ødelagte hjem i Al-Zahra, sør for Gaza by.

– Det er ingenting her. Alt er ødelagt og alt er tapt. Vi er slitne. Det er nok. Vi orker ikke mer, sa han.

I utkanten av Gaza begynte flere familier å gå sørover til fots. Flere dyttet slektninger i rullestoler og bar barn og de få eiendelene de fikk med seg i armene.

Nødhjelp

Cogat, som samordner Israels aktiviteter i de okkuperte palestinske områdene, har sagt at 200 lastebiler med nødhjelp som mat, vann, midlertidig husly og medisiner vil bli sendt inn til Gaza via Rafah-grenseovergangen i løpet av søndagen.

Hamas' væpnede fløy sa søndag at dens nordlige brigadesjef Ahmed Al-Ghandour og fire andre høytstående ledere var drept i krigen, uten å spesifisere når det skjedde.