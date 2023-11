Vi hadde ett mål i dag. Målet var å presse politikere på Stortinget og engasjere ungdom for palestinernes sak. Det mener vi at vi har gjort. Målet i dag var at Rødts forslag om anerkjennelse av Palestina skulle vedtas på Stortinget! Derfor gikk vi spontant til verks med elevstreik rundt i landet for å presse Stortinget til å stå på riktig side av historien.

Over 1000 elever i Norge gikk ut og sto på kravet! I dag var vi «all out» for Palestina!

Men vi tapte da Stortinget bestemte seg for å vedta et vagt standpunkt som etter alt støtter Israels premisser.

Jeg organiserte streiken i Kristiansand og jeg er dypt skuffet av våre folkevalgte. Det som Israel gjør må fordømmes og legges press på nå! Vi kan ikke akseptere et pågående folkemord!

Daniel Homme (20) appellerer til de oppmøtte i streiken han har arrangert. Til slutt ropes det gang på gang: – Fri Palestina! Foto: Selma Sofie Eikeland

Siden 9. oktober har en «totalblokade» vært innført i Gaza som nekter tilgang på rent vann, elektrisitet, medisiner og mat. Siden 9. oktober har også over 10.000 palestinere blitt drept og over 4000 barn. Den mest drepte alderen er på 5 år. Over 25.000 tonn med bomber er sluppet over verdens mest tettbebygde populasjon.

Krigsforbrytelse etter krigsforbrytelse og Norge makter å stå stille. Dette er en side av historien hvor vi ikke går frem, men tilbake og mot en feil side.

Jeg skjemmes faktisk.