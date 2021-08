Marius (14) reiser 130 mil for å trene

KRISTIANSAND: – Det er tredje gangen jeg er her i sommer, forteller Marius, mens pappa Kent Roger Sandvær nikker bekreftende.

De tilbringer en uke i Kristiansand slik at sønnen skal få best mulig oppkjøring før ny badmintonsesong går i gang i slutten av august. Her trener han to ganger daglig med spillerne i Kristiansand Badmintonklubb (KBK). Han deltok også på sommerleir i juni i regi av KBK, og på Norges Badmintonforbunds sommerleir for U15-spillere i Kristiansand i juli.

– Han har blitt så godt tatt imot av klubben og spillerne her, og han blir kontaktet hver dag av noen av de andre spillerne med spørsmål om å finne på noe. De har til og med vært og spilt golf, forteller en fornøyd far.

Kjører med pappa

Far og sønn reiser langt for at Marius skal få god trening.

– Det er 130 mil en vei, forteller Kent Roger Sandvær.

Han jobber turnus i Nordsjøen og bruker med glede friukene sine på å reise rundt med sønnen for å gjøre det de begge to elsker. Han er også trener for Marius hjemme på Herøy, en øy med i underkant av 1800 innbyggere.

Turen tar de to i bil, først på fergen fra Herøy til Sandnessjøen, og deretter er det 15 timers kjøring til Kristiansand.

Marius Sandvær begynner nå i niende klasse, og er allerede den beste badmintonspilleren på Herøy, ifølge ham selv. Derfor er det stor forskjell på treningen han får hjemme, og den han får i Kristiansand.

– Den største forskjellen er at det er så mange på trening her, og nivået er mye høyere, forteller 14-åringen.

Kostbart

I Badmintonsenteret trener han sammen med 15–20 andre gutter og jenter i alderen 14–18 år, og flere av dem er på aldersbestemte landslag.

Akkurat nå er Marius ranket som nummer fem i herresingle i U15-klassen i Norge, men han har store ambisjoner om å klatre oppover på lista.

– Målet denne sesongen er å vinne noen turneringer, sier han.

Turneringene ligger som regel langt unna, og da tar han fly for å komme seg dit. Pappa Sandvær sier at de bruker mye penger på badminton. Heldigvis får de noe støtte fra klubben sin, men det meste må tas fra egen lomme.

Marius har spilt badminton siden han var åtte år og spilte tidligere også fotball. Klubben hans på Herøy har cirka 30 medlemmer i alle aldre. KBK er Norges største klubb med vel 200 medlemmer, profesjonelle trenere og lange tradisjoner for å utvikle gode spillere, samt et godt sosialt miljø.