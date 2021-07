– Det beste er det sosiale og det å få nye venner

KRISTIANSAND: På grunn av koronasituasjonen var det i år lenge usikkert om leiren kunne gjennomføres.

Sommerleiren i Badmintonsenteret og Odderneshallen samlet i år 60 deltakere fra 18 forskjellige klubber. Noen spillere var for «veteraner» å regne og har deltatt mange ganger tidligere, mens andre var med for første gang. Jenter og gutter i alderen 11 til 18 år har tilbrakt en uke med badminton, lagkonkurranser, lek og moro.

Audrina fra Sola er den yngste deltakeren. Hun fyller snart 11.

– Jeg har fått mange nye venner. Jeg kjente bare ei jente fra før, men nå kjenner jeg flere, forteller hun ivrig.

Hun syntes de første dagene var ganske slitsomme med mye hard trening, men det gikk bedre etter hvert.

En av de nye venninnene hennes er Adelin (11) fra Kristiansand. Hun syntes lagkonkurransen den nest siste dagen var noe av det gøyeste.

Da ble spillerne delt i fire lag, Portugal, Frankrike, Spania og Belgia. Lagene har selv laget t-skjorter med flagg, navn og sponsorlogoer – og heiarop.

Feiret bursdag

Emma fra Moss har feiret 15-årsdagen sin på sommerleir i Kristiansand.

– Det var veldig gøy, forteller hun.

– Vi fikk vafler, og noen av guttene sang for meg og hadde teipet happy birthday med store bokstaver på magene sine. Det beste med å være på leiren er det sosiale og det å trene sammen med mange andre, sier hun videre.

Det å møtes 60 ungdommer fra hele Norge var ikke en selvfølge. De siste koronalettelsene som kom i juni gjorde det mulig. Og det var stor gjensynsglede blant spillere som nesten ikke hadde sett hverandre på halvannet år. Det var også stor variasjon i hvor mye de hadde fått trent i koronatida.

– Det var noen som var litt rustne ja, bekrefter en av trenerne, landslagsspiller Torjus Flåtten.

Flåtten spiller til daglig for Frogner og Norge, men er kjæreste med KBK-trener Rikke Østhassel og derfor godt kjent i Badmintonsenteret på Lund.

– Noen av dem hadde ikke spilt så mye badminton på en stund, og de var helt ferdige etter trening de første dagene. Men det kom seg etter hvert og spillerne har hatt masse energi og oppført seg overraskende bra.

Selv var han lagleder for Belgia i den viktige lagkonkurransen.

– Vi var ikke best i badminton denne gangen, men vi var gode på mange andre ting som også er viktig, sier Flåtten.

En god venn

I den ene enden av hallen ligger 11 år gamle Shravan fra Asker rett ut på en benk.

– Går det bra? Er du sliten?

16 år gamle Aslak fra KBK slår seg ned sammen med Shravan og sjekker at alt er bra med ham. En av leir-reglene er å være en god venn, og det ser det ut som at spillerne tar på alvor.

Aslak har vært på leir før. Han liker godt de hardeste øktene og i tillegg er det gøy å trene med andre enn de han trener med til vanlig.

– Og så var det veldig gøy med fotballkamp! Det må du få med, sier han.

Om noen uker skal han på ny badmintonleir. Da er det landslagssamling for U17-spillere som han er tatt ut til.

Shravan har kviknet litt til nå. Til tross for hans unge alder har han spilt badminton i seks år.

– Det er veldig gøy på leir. Det hardeste har vært å spille kamper mot dem som er eldre enn meg, sier han.

Han skryter av trenerne.

– De er veldig flinke og snille.

I tillegg til nevnte Torjus Flåtten, har også de tre KBK-trenerne Ikmal Hussain, Rikke Østhassel og Vilde Espeseth tilbrakt en hel uke i hallen. I tillegg har de hatt med seg assistent Herman Birkeland (16) som egentlig skulle ha deltatt som spiller. På grunn av skade ble han omplassert til assistenttrener.

– Det kribler veldig etter å spille når jeg ser de andre her, og jeg er takknemlig for at jeg kunne være med som trener og likevel delta på leiren, sier han.