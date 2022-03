Birgit Amalie Nilssen møter gjerne de hun er uenige med over en kaffekopp. I podkasten Det ho sa! kan du høre hvorfor hun synes flere bør heve stemmen i offentligheten.

– Hvis man virkelig vil at alle skal føle seg velkomne, må man invitere hjem de man virkelig ikke har noe til felles med, eller orke å ta den samtalen i lunsjen med den personen man syns er så irriterende, sier Nilssen i Det ho sa!.

Kildens tidligere teatersjef er kjent som en engasjert og uredd samfunnsdebattant. I podkastepisoden forteller hun hvordan det er å si meningen sin offentlig - og hvorfor hun synes flere bør gjøre det.

– Hvis man kjenner at hjertet banker fordi man har lyst til å si noe, det er da man må si noe, for da er det jo viktig, sier Nilssen, som nå er leder for dialog og samfunn ved Arkivet.

Du kan også høre henne fortelle om:

Hvorfor hun synes det er så viktig å ivareta andres verdighet - til og med når de går langt over streken

Hva som skjedde da hun malte hagegjerdet sitt i regnbuefarger

Hvordan det er å se Sørlandet med tilflytter-briller og få innpass i de «innerste» sirkler

Amalie Nilssen har forresten også et par tips til deg som synes husarbeid er kjedelig. Selv synes hun det er viktigere å ha det fint sammen med ungene sine, fremfor å ha et «møbelkataloghjem».

Søk opp Det ho sa! der du lytter til podkast eller spill den av direkte i vinduet under:

«Det ho sa!» er Fædrelandsvennens podkast om arbeidsliv og karriere. Her møter du gjester som deler personlige erfaringer, tips og triks. Noen av dem har stått i livets største kriser, mens andre forteller om fantastiske vendepunkt. Følg gjerne med på arbeidet med podkasten, og kom med dine innspill, på Facebook og Instagram.