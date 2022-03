Kaisa Hansen-Suckow har opplevd hvordan det å mangle penger ligger som en mørk sky over hele livet. – Jeg skulle ønske jeg snakket høyere om det tidligere, sier hun i podkasten Det ho sa!

– Jeg har lyst til å ta ifra de menneskene som lever i den situasjonen nå, den skammen de kjenner på. Jeg vet at de ikke er dumme, late og rusavhengige. De har bare fått utdelt en dårlig hånd og betaler dyrt for det, sier Kaisa Hansen-Suckow i podkasten Det ho sa!

Hovedtemaet for årets 8. mars-markering i Kristiansand er fattigdom. For Hansen-Suckow har dårlig økonomi vært en del av livet fra hun selv var barn og videre inn i tilværelsen med egen familie.

Hun har opplevd å kjempe for hver krone og som student måtte hun lete i søppelkasser etter mat.

– Du må være jævlig ressurssterk for å være fattig i Norge. Det er en heltidsjobb å bare få hverdagen til nesten å gå i hop. Det går aldri helt.

Vendepunktet kom da hun og mannen turte å be om hjelp. En matkasse fra «Hjelp oss å hjelpe» ble starten på veien ut av vanskelighetene. Det satt langt inne å oppsøke hjelpeorganisasjonens lokaler i Kristiansand sentrum.

– Det sto en kjempelang kø der. Jeg var livredd for at noen av mine kolleger skulle se meg, eller at noen av vennene mine skulle gå forbi, sier Suckow-Hansen.

Slik føles det ikke lenger. I høst ble kortfilmen hun har laget, «Så er spørsmålet, hadde de egentlig råd til det før òg?», lansert. Der spiller hun seg selv i hovedrollen. Filmen er basert på hennes egne opplevelser.

– Man må slutte å se på fattigdom som en dårlig egenskap, men heller som en vanskelig omstendighet, sier hun.

