KRISTIANSAND: – Jeg slet på skolen og passet inn. Jeg var en av de ungene som var litt utenfor fordi jeg ikke fikk til å lære på den måten skolen ville vi skulle lære, sier Hanne Kro Sørborg i denne ukas episode av Fædrelandsvennens podkast «Det ho sa!».

Hun er sexolog og sosionom. Nå jobber hun i Kristiansand kommune med å fremme likestilling, inkludering og mangfold. Egne erfaringer fra oppveksten har hun tatt med seg og snudd til en ressurs i arbeidslivet.

– Det er utrolig mye skam som ligger til det å ikke få til det alle andre får til. Jeg kjenner det av og til, at jeg synes det er vanskelig, slitsomt og irriterende. Men jeg har øvd på noen ting som ikke andre har øvd på. Det skal jeg søren meg bruke, tenker jeg, sier Sørborg.

Hun brenner for det som er annerledes, som ikke passer helt inn. Denne uka er hun opptatt med kommunens arrangementer under «En by for alle», der det er fokus på å fremme mangfold.

– I den flokken som er litt på kanten er det utrolig mye gøy som egentlig bør heies fram og som vi kan løfte opp og se etter. Hvis vi lurer på noe i samfunnet vårt, er det mange svar å finne hos de som kjenner på det, sier Sørborg.

Hanne Kro Sørborg er kjent for å hekle og dele ut «transebamser», som har skjørt, penis og pung. Foto: Kjartan Bjelland