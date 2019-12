Hvor og hvordan du plasserer matvarene i kjøleskapet, kan ha stor betydning for holdbarheten til maten. Men det kan også være avgjørende for hvor hygienisk og renslig du klarer å holde det inni kjøleskapet.

Kaldest nederst

– Kald luft er tyngre enn varm luft. Derfor er det kaldest nederst og varmest øverst i kjøleskapet. Matvarer som lett kan bli dårlige, slik som kjøtt og fisk, bør du derfor plassere nederst i kjøleskapet, og ikke øverst hvor det er varmest, sier Britt Marlene Kåsin, matrådgiver i Matprat.

Ved å plassere disse nederst, forhindrer du samtidig at det renner væske fra rått kjøtt eller rå fisk ned på de andre matvarene, hvis pakka skulle være lekk. Du kutter ikke kyllingfileten på samme fjøl som salat eller grønnsaker som ikke skal varmebehandles, og vil heller ikke ha rå kjøttsaft over salaten din i kjøleskapet. Det øker risikoen for matforurensing.

– Det er også en av grunnene til at jeg alltid anbefaler at man pakker ut fisk og kjøtt fra ferskvaredisken som man ikke skal bruke med en gang, og legger det over på en tallerken eller fat, som deretter dekkes med folie eller lokk. Da er du sikker på at det ikke blir liggende i forpakninger som lekker, sier hun.

Shutterstock/NTB scanpix

Dette passer best øverst eller i midten

Det er ikke like kaldt øverst i kjøleskapet, så her bør du unngå å legge den lettest bedervelige maten. Matvarer som ikke så lett blir dårlig, kan du trygt plassere her.

– Egg i kartong, for eksempel, sier Kåsin.

Midt i kjøleskapet passer det utmerket å sette kjøtt og fisk som er ferdig kokt eller stekt, som for eksempel pølser eller middagsrester, samt rømme, yoghurt, ost og så videre. Melk og fløte holder seg bedre litt lenger ned i kjøleskapet.

Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i Mattilsynet oppfordrer til at man pakker inn matvarer i emballasje, i en plastpose eller boks før det legges inn i kjøleskapet.

-Kjøleskapet er ikke sterilt, det er heller ikke utsiden av emballasjen på maten man kjøper. Derfor bør man pakke disse inn. Spesielt viktig er det med kjøtt og fisk; matvarer som er merket med “siste forbruksdato” på pakningen, for på disse kan det vokse godt med bakterier, forklarer hun.

Ikke overfyll

Temperaturen i kjøleskapet bør alltid være 4 ºC eller lavere, for mellom 0 og 4 grader foregår bakterieveksten veldig sakte.

Kjøleskapet må ikke være for overfylt, det vil nemlig gi mindre gjennomstrømning av luft, og temperaturen kan dermed fort bli for høy, påpeker Svindland.

– For å sjekke hvordan dette er hos deg, kan du sette et glass vann med et termometer inn i kjøleskapet. Hvis kjøleskapet er veldig fullt, klarer det ikke å holde lav nok temperatur.

Så nøye bør du være med renholdet

Listeria er en bakterie som vokser i kjøleskapstemperatur, men den trenger næring for å vokse. Godt reinhold vil dermed minke forekomsten av Listeria, forteller Svindland.

Hun synes det er vanskelig å anslå akkurat hvor hyppig man bør vaske kjøleskapet innvendig, men det bør som minimum vaskes når det ser skittent ut.

For de fleste vil det være tilstrekkelig å bruke vann og en vanlig såpe, og deretter tørke over med en tørr, rein klut.

– Dersom du vasker kjøleskapet med kjøkkenkluten eller andre kluter, så vask dem på minst 60 grader i vaskemaskinen etterpå. Det er på grunn av Listeria, sier seniorrådgiveren og råder til at det kan være like lurt å vaske med en klut eller papirhåndkle som kan kastes etterpå.

I samme slengen bør du vaske steder du ofte tar på med vann og såpe – som håndtak, brødfjøl og bestikkskuffer.

– Dette kan man gjerne gjøre ofte – en gang i uka og i alle fall om man ser at det er skittent, sier hun.