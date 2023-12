Begrepet dyrtid beskriver godt den økonomiske situasjonen i Norge og store deler av verden for tiden. Dyrtid betyr kort og godt en periode med sterkt økende priser, noe de aller fleste av oss kjenner på lommeboka.

I tillegg stiger boligrentene jevnt og trutt, mens boligprisene faller mange steder i landet. Hvis denne tendensen på boligmarkedet vedvarer, betyr det at den gjengse oppfatningen om at å eie bolig er en langsiktig investering og en form for betaling til seg selv, kan sies å være en sannhet med modifikasjoner.

Kombinasjonen inflasjon, rentehopp og et usikkert boligmarked kan være en skummel «cocktail» som gjør det ekstra viktig å tenke nøye over hva du skal gjøre når du har tatt beslutningen om å bytte ut boligen din med en ny.

Kjøpe først og selge etterpå?

Dette har lenge vært den mest vanlige fremgangsmåten: Du finner den perfekte boligen til salgs, og kaster deg inn i budrunden uten å bekymre deg over salget av din eksisterende bolig. Fordelen med å kjøpe først er nettopp det at du kan bruke god tid på å finne drømmeboligen, og slå til når den dukker opp. På denne måten blir flytteprosessen enklere ved du alltid har en bolig å bo i fordi du kan flytte overtakelsen av boligen du selger til etter at du har flyttet inn i den nye.

Hanne Geelmuyden er fast spaltist i Abito. Hun jobber til daglig som eiendomsmegler og stabssjef/avdelingssjef Kristiansand i Sørmegleren AS. Foto: Sørmegleren

Den nevnte usikkerheten i både boligmarkedet og i økonomien som sådan, er imidlertid et moment som taler mot å kjøpe først. Det kan være vanskelig å vite hva du får for ditt nåværende hjem, og dermed hva du har å rutte med i jakten på en ny bolig. Et annet usikkerhetsmoment er at det kan være vanskelig å få solgt boligen din, i alle fall til den prisen du ønsker deg. Dermed risikerer du å bli sittende med to boliger i flere måneder og kanskje år, med høy gjeld og økte kostnader som resultat.

Eller selge før du kjøper?

Når boligen din er solgt, har du full oversikt over økonomien og vet hvor mye du du kan by på en ny bolig. I tillegg slipper du å bli sittende med en ekstra bolig i en periode, og unngår den stressende og kostbare situasjonen som mellomfinansiering innebærer. Du har heller ikke det tidspresset som kan oppstå ved å kjøpe først.

På den annen side er det flere mulige ulemper med å selge før du kjøper. Det kan hende at salget tar lengre tid enn planlagt, slik at du går glipp av boliger du har sett deg ut. Videre får du fort et tidspress når du først har solgt.

Hvis du ikke finner noen egnede boliger på markedet, eller ikke når opp i budrundene, risikerer du å måtte flytte ut før du har funnet deg noe nytt. Da oppstår fort fordyrende midlertidige løsninger som å leie et husrom, og kanskje er det også behov for lagerplass til tingene dine.

Snakk med bank og megler

Når det kommer til stykket, har to forhold avgjørende betydning: Din økonomiske stilling og situasjonen i boligmarkedet. Når det gjelder sistnevnte, er eiendomsmegleren en viktig støttespiller gjennom hele prosessen, og har i tillegg inngående kunnskaper om boligmarkedet der du bor.

Hvis du bor i et attraktivt område, er det lettere å kjøpe først sammenliknet med å bo på et sted der boliger ofte ligger lenge ute før de blir solgt. Banken kan på sin side bidra med verdifull innsikt i din økonomi og betalingsevne.

Uansett hva du bestemmer deg for, er det i disse usikre tider viktigere enn noen gang å ta et grundig, veloverveid valg. Lykke til i boligjakten!