Eie eller leie – hva lønner seg?

I Norge er det tverrpolitisk enighet om at det å eie sin egen bolig er et velferdsgode som flest mulig bør ha tilgang til. Samtidig viser statistikk at andelen som eier egen bolig har falt de siste årene, og at det særlig er unge i etableringsfasen som sliter med å komme seg inn på boligmarkedet.