Eksperten: Årets juletrend er «gode minner»

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Maria Hushovd Folgerø

Christine Fikseaunet, interiørdesigner og stylist, mener at man kan legge fra seg trendbrillene i jula og heller fokusere på gode minner i jula. Foto: privat

– Jeg er svært lite opptatt av trender og tenker at hver og en skal lage den jula som blir bra for seg og sin familie. Noen kjøper all julepynten og holder det i fargenyanser de foretrekker, andre har juleverksted og pynter med selvlaget pynt, forteller hun.

– Gjerne i kombinasjon med lys og blomster, forteller Christine Fikseaunet.

Interiørprofil Maren Baxter er opptatt av at man går for sin egen personlige stil til jul. Foto: Privat

Les også Ekte eller kunstig juletre?

Gjør gammelt til nytt

Hun forteller at variasjonen i befolkningens julepynt er stor.

– Noen handler inn julepynt i en fargetone og andre henger på alt fra pappnisser laget av barna i barnehagen til arvede små klenodier som pryder treet, forteller Fikseaunet.

– Hjemme hos oss har vi hatt en opprydding og oppgradering av juletrepynt i forbindelse med en stor opprydding i boder. Noe gammelt etter mormor har blitt reparert og noen nye kuler og fugler har blitt innkjøpt. Mitt juletre går i en blanding av bordeaux og gyllen sjokoladefarge kombinert med julepynt som mormor har laget under krigen, forteller hun.

Maren Baxter elsker jul, og kan faktisk style om flere ganger fra november til desember. Foto: Privat Å pakke inn bestikket i en serviett er en fin detalj. Foto: Privat

Personlig stil

Også interiørprofil Maren Baxter er opptatt av at man går for sin egen personlige stil.

– Det viktigste for meg når jeg pynter til jul er at jeg velger en stil jeg selv liker, da trives man mer og skapet en unik og personlig stil. Jeg starter gjerne med å bestemme meg for et tema og farger, da kan jeg enklere finne elementer som passer sammen, gjerne fra skapet eller når jeg er i butikken, forteller hun.

Når det kommer til spisebordet har Baxter selv valgt for å gå for en rustikk og moderne stil.

– Fargene er nøytrale og behagelige, og passer supert sammen med andre farger uten å kræsje. Fargene jeg har brukt er grønn, sort hvit, beige og gull. Sammen skaper det et lekkert og moderne uttrykk, forteller hun.

Les også Fem enkle gjør det selv-prosjekter du kan kose deg med i førjulstida

Maren er glad i å bruke elementer fra naturen når hun dekker bord. Foto: Privat

Baxter elsker jul, og kan faktisk style om flere ganger fra november til desember.

– Det er liksom noe med den herlige stemningen, de fantastiske duftene og julekosen som treffer meg. Alle oss i familien er ekstremt glad i jul og starter gjerne julepyntingen før alle andre. I juletida prøver jeg å slappe mest mulig av, kose meg, se julefilmer, bake julebakst og være med familien, forteller hun.

Les også Når naboens julelys holder deg våken

Naturtro

– Jeg ser at det er spesielt to stiler som peker seg ut som årets trender, den tradisjonelle røde jula med innspill av det litt amerikanske, forteller hun.

Den andre trenden er mer naturtro, og omfavner det rustikke og «rå».

– Her er fargene nøytrale og behagelige, og det brukes gjerne elementer fra naturen som dekor, forteller Baxter.

Personlige bordkort kan gjøre det lille ekstra. Foto: Privat