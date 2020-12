Fem enkle gjør det selv-prosjekter du kan kose deg med i førjulstida

Å lage julepynt er nesten en meditasjonsaktivitet. Sett på litt julemusikk, lag deg en kopp te, og bare pust. Du trenger kun et lite utvalg materialer for å lage disse gjør det selv-prosjektene med julevri.

Camilla Bakken

Det første du bør gjøre er å lete etter dekorative gjenstander å pynte til jul med ute i naturen. Hvem vet hvilke skatter du kan finne der ute?

Julekrans

Du trenger:

Bjørkekvister

Stråltråd

Tuja, granbar eller einer

Dekorative elementer (her står du fritt til å velge det du ønsker)

Jeg har brukt eukalyptus, pampas og falske hvite bær.

Start med å tvinne sammen bjørkekvistene til en stor sirkel.

Fest granbar eller andre grønne materialer med ståltråd som du surrer rundt sirkelen du har laget av bjørkekvister.

For å gi kransen det lille ekstra, kan du pynte med andre dekorative materialer som du fester med ståltråd eller limpistol.

Lag din egen krans til jul Foto: Camilla Bakken Foto: Camilla Bakken

Julepute

Du trenger:

Putetrekk

Potet

Kniv

Tekstilmaling

Malekost

Start med å tegne et juletre på papir. Legg papiret oppå poteten og tegn en liten skisse, slik at du har noe å kutte etter. Før du begynne å trykke malingen på puten, anbefaler jeg at du legger en liten pappbit i midten av puten, slik at ikke malingen går gjennom stoffet. Påfør maling på poteten og trykk det på putetrekket i ønsket mønster.

Påfør maling på poteten og trykk det på putetrekket i ønsket mønster. Foto: Camilla Bakken Med litt kreativitet har du en julepute ingen andre har. Og du kan fint lage liknende pute med et annet mønster. For eksempel ei stjerne eller en snømann. Foto: Camilla Bakken

Adventsstake

Forvandle glassflasker til lekre lysestaker. Fyll dem med dine favorittobjekter for å lage noe som er unikt for deg.

Bruk DYMO til å lage fire merkelapper med tallene en, to, tre og fire.

Fest merkelappene på flaskene. Du kan også bruke en glasspenn til å markere tallene på flaska hvis ikke du har en DYMO-maskin.

Fyll flaskene med vann og putt det du måtte ønske av juleelementer ned i flaska.

Putt lysene ned i flaskeåpningen. Hvis nødvendig, kan du kutte litt av lysene, slik at de passer oppi flaska.

Fyll flaskene med vann og putt det du måtte ønske av juleelementer ned i flaska. Foto: Camilla Bakken

Julestjerne

Du trenger:

Papirposer x 11

Limpistol

Saks

Limet på papirposene påføres i form av en T i midten av posene og kantene klippes til en spiss. (se bildet)

Når alle posene er ferdig limt og klippet, kan du brette dem opp og lime sammen endene slik at de blir til en stjerne.

Tilfør det lille ekstra med å lime fast lekre silkebånd som henger ned fra stjernen. Denne julestjernen er like fin i vinduet som på veggen.

Limet på papirposene påføres i form av en T i midten av posene. Foto: Camilla Bakken Kantene på posene klippes til en spiss. Foto: Camilla Bakken

Lim fast dekorative søte små kongler eller andre ting du finner i naturen på gardinringer. Foto: Camilla Bakken

Serviettringer

Gi nytt liv til gardinringene

Vi er igjen tilbake til det å bruke dekordetaljer som du finner i naturen, og også her er mulighetene mange, så bruk fantasien.

Du trenger:

Gardinringer

Limpistol

Kongler eller andre naturmaterialer du måtte ønske å bruke.

Lim fast dekorative søte små kongler eller andre ting du finner i naturen på gardinringene, og vips så har du laget dine egne serviettringer som du kan bruke til å pynte opp julebordet med.