Når naboens julelys holder deg våken

Det blinker i Rudolfs røde nese på husveggen, og den samme naboen har plassert en diger julenisse og en opplyste slede midt på hustaket. Det er jo jul bare en gang i året, men man trenger likevel søvn.

Ifølge Carsten Pihl i Huseierne må man tåle en god del pynt hos naboen, også selv om de ikke har samme smak som deg selv. Han minner om at det tross alt dreier seg om en begrenset tidsperiode, men dersom det blir for plagsomt så anbefaler han den milde veien først.

– Vårt råd er alltid å snakke med naboen først. Hvis lysene lyser opp soverommet hele natten, kan man fortelle det, og høre om det går an at lyset skrus av nattetid. Mange vil nok ha forståelse for dette.

NTB scanpix

Du må tåle litt i jula

Men det skal mye til for at du får gjennomslag rent lovmessig. Henning Lauridsen, direktør for interessepolitikk og jus i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) sier at det ikke finnes lover eller ordensregler som handler konkret om julelys.

– Men eierseksjonsloven og borettslagsloven har generelle regler som sier at boligen ikke må brukes på en slik måte at det er til urimelig ulempe for naboen.

Men hvor går grensen? Det kan være vanskelig å vite, mener han, men dersom det blir altfor plagsomt med blinkende ballongnisser og lyslenker som skifter farger hele tiden, kan man ha bikket en grense.

– Slikt kan være urimelig hvis man bor tett på hverandre, mener han.

Ta det opp med styret

Lauridsen sier at dersom det er vanskelig å ta det opp direkte med naboen, kan man gå via styrelederen dersom man bor i sameie, borettslag eller det er en velforening i området. Men det spørs likevel om du har loven på din side.

– Selv om Nabolovens paragraf 2 slår fast at ingen må ha noe eller gjøre noe som er urimelig til skade eller ulempe for naboen, skal det nok mye til før den paragrafen kan anvendes på julelys.

I alle fall dersom det er litt avstand mellom husene, for det er nemlig tettheten til naboene som teller.

– Der det er god plass mellom husene skal det godt gjøres å få medhold i en klage på at julelysene på naboeiendommen er sjenerende, sier Lauridsen.