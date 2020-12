Fersking vant NM-gull

I mitt første norgesmesterskap som vektløfter gikk jeg til topps i ungdomsklassen med personlig rekord både i rykk og støt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kristiansanderen Romeo Lund (16) vant forrige helg gull i ungdoms-NM i vektløfting i klassen 81 kilo. Han løftet 80 kilo i rykk og 100 kilo i støt. Dette bildet er fra regionmesterskapet i oktober, der han vant i sin stevnedebut. Foto: Emilie Holman Elvebråten

Brukergenerert innhold

Romeo Lund

UTØVERBLOGG: Det er et stykke fra lagspill på håndballbanen til en sport som vektløfting der resultatene kun er basert på egne prestasjoner. Etter å ha sett en film om functional fitness sammen med en kompis, ble interessen min for å teste den sporten styrket.

På grunn av endringer i håndballaget valgte jeg å ta en pause, og heller teste ut functional fitness en periode. Fra landet stengte ned i mars og utover mot sommeren trente jeg med vekter hjemme i garasjen. Så fort treningssentrene åpnet i juni meldte jeg meg inn i Crossfit Kvadraturen som har flere lokaler i byen. Etter å ha deltatt på introkurset forsto jeg at jeg hadde funnet en sport jeg både likte og mestret.

Fikk personlig trener

Gjennom håndballen hadde jeg flere ganger truffet Bendik Dalen, siden han var hovedtrener i regionen, og jeg var med på sonesamlinger. Bendik er også en dyktig crossfit-utøver og vektløfter og etter to uker fikk jeg mitt første treningsprogram som han utarbeidet til meg. Ikke lenge etterpå inngikk jeg en avtale med han som personlig trener.

Vektløftingen er egentlig bare en del av hovedfokuset mitt som er functional fitness, men jeg synes det er gøy og utfordrende å løfte også! Jeg meldte meg inn i Kvadraturen Vektløfterklubb i juni og ble med på treninger og samlinger med dem.

Se video fra trening her:

Siden jeg var for seint ute til å kvalifisere meg til NM i functional fitness 2020, ble det til at jeg ville jobbe mot NM i vektløfting i stedet. Det er viktig å sette seg noen mål, og det er positivt for motivasjonen å ha noe konkret å se fram til. Jeg trener stort sett seks dager i uka. I forkant av NM har jeg hatt treningsøkter både før og etter skolen, i tillegg til trening på skolen. Så jeg har ikke hatt tid til å late meg på sofaen.

Seier i debuten

Jeg deltok i mitt første mesterskap i vektløfting i oktober da Kvadraturen vektløfterklubb arrangerte regionmesterskap i lokalene på Tangen. Det var en kjempefin opplevelse å debutere på hjemmebane i trygge omgivelser. Jeg endte med ny pers i begge øvelser, rykk 75 kg og støt 95 kg og fikk med det 1. plass i min klasse, og vant i tillegg prisen for beste ungdomsløfter.

Her utfører jeg et støt i ungdoms-NM. Foto: Stian Grimseth

Fem uker seinere var det klart for ungdoms-NM. Turen gikk til Tysvær i Rogaland. Jeg startet i vektklassen 81 kilo, og endte opp med nok en gang å sette ny pers i begge øvelsene. Rykk 80 kilo og støt 100 kilo, og det holdt til gull. Det var like stas at min faste treningspartner, Sebastian Lund Myrhaug, tok med sølvet hjem, med en total på 165 kilo. Så ingen trenger å være i tvil om at det var god stemning i bilen hjem til Kristiansand igjen.

Min faste treningspartner, Sebastian Lund Myrhaug (t.v.) vant sølv i ungdoms-NM. Foto: Privat

Gleder meg til nye mesterskap

Tysvær Vektløfterklubb sto for arrangementet, og de leverte et trygt og profesjonelt opplegg for oss utøvere. Det ble jo selvsagt arrangert uten publikum av hensyn til smittevern, men alle som ville kunne følge konkurransen på livestream. Det er en erfaring i seg selv å forberede seg, reise og prestere når det gjelder, så det har jeg tatt mye lærdom av.

Nå setter jeg fokus mot kvalifiseringen til NM i functional fitness i 2021. Men jeg kommer til å jobbe målrettet med styrke og teknikk i vektløfting også, slik at jeg forhåpentligvis kan gjøre en like god prestasjon i NM vektløfting 2021.