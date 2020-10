Fra sisteplass til NM-gull

I fjor debuterte jeg som vektløfter i junior-NM og endte desidert sist. I år vant jeg, og siden har jeg også fått delta på landslagssamling.

Kristiansanderen Andreas Timenes (19) har lagt på seg 15 kilo muskler siden han begynte med vektløfting tidlig i 2019. Sist helg satte han konkurransepers med 105 kilo i rykk og 126 kilo i støt under regionmesterskapet i Kristiansand. Foto: Emilie H. Elvebråten

Andreas Timenes

UTØVERBLOGG: Sist helg arrangerte Kvadraturen Vektløfterklubb regionmesterskap i vektløfting her i Kristiansand for første gang. Dette var utrolig gøy å få muligheten til å være med på. Jeg stilte i vektklassen under 96 kilo for juniorløftere. Det var ingen andre enn meg selv i den klassen, men uansett gøy å løfte foran hjemmepublikum. Jeg løftet 105 kilo i rykk og 126 kilo i støt. Det var også konkurransepers, som var gøy å få til på Crossfit Kvadraturen der stevnet ble avholdt.

Kvadraturen Vektløfterklubb ble stiftet i 2018. Den er i stor vekst og det er gøy å se! Jeg begynte å trene vektløfting og functional fitness i starten av 2019. Da begynte jeg egentlig å trene der fordi fotballaget jeg spilte på gikk i oppløsning. Min bestekompis trente allerede på Crossfit Kvadraturen og sa det hadde passet meg bra og fikk meg med. Der ble jeg godt tatt imot og ble blant annet kjent med Bendik Dalen, som nå er leder av vektløfterklubben. Han begynte å coache meg nesten med en gang.

Se video fra trening tidlig i 2019:

Jeg klarte på mirakuløst vis å kvalifisere meg til NM i vektløfting som ble avholdt i Bergen april 2019. Da hadde jeg kun løftet noen måneder og ante ikke hva jeg gikk til. Jeg løftet 67 kilo i rykk og 80 kilo i støt og havnet på desidert sisteplass. Det var ikke gøy, men ga meg en enorm drivkraft og jeg tenkte på dette stort sett hver trening i året etter. Så da NM ble avholdt på Hitra i september i år, kom jeg på 1. plass i den samme juniorklassen. Det var utrolig gøy, og jeg kjente virkelig på mestringsfølelse og har bare fått enda mer motivasjon til videre satsing.

Se video fra regionmesterskapet sist helg:

Hovedsatsingen min er functional fitness, men jeg bruker vektløfting til å bli sterkere og få bedre teknikk for å kunne hanskes med de «store» gutta som driver på med functional fitness. Jeg er blitt 15 kilo tyngre siden jeg startet å trene, så det kommer seg sakte, men sikkert. Tidligere denne måneden var jeg så heldig å få muligheten til å være med på ungdoms-/juniorlandslagssamling i vektløfting. Denne samlingen fant sted i Naustdal og varte en hel uke. Dette var veldig gøy å få være med på og veldig lærerikt.

Foto: Emilie H. Elvebråten

Neste mål nå er NM i functional fitness som holdes i Sandneshallen i desember. Da skal jeg stille i U20-klassen. Det blir veldig gøy! Vi er en god gjeng fra Kvadraturen Functional Fitness Club som skal reise opp for å konkurrere og forhåpentligvis lage show!

Fra landslagssamlingen i Naustdal tidligere i oktober. Jeg står som nummer to fra venstre bak, og til høyre for meg på bildet står Anine Linnea Keen Hansen fra Grimstad. Foto: Norges vektløfterforbund

