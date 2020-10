Slik ble jeg lurt av treneren min

Treneren min sa at jeg hadde mindre vekt på stanga enn det jeg faktisk hadde. Dermed ble det tre nye perser.

I styrkerommet legger Daniel Thrana (18) fra Kristiansand mye av grunnlaget for den kommende sesongen som spydkaster. Fredag presset han opp 185 kilo i knebøy på sin siste dag som 17-åring. Bak følger hans personlige trener Hans Jørgen Rulffs nøye med. Foto: Privat (skjermdump fra video)

Daniel Thrana KIF Friidrett

UTØVERBLOGG: Det føltes veldig godt å gå inn i off season nå i oktober etter å ha satt «check» på de målene jeg satte meg for sesongen 2020:

Over 60 meter med 800 g spyd (64,49 meter)✅

Pallplass i junior-NM (1. plass)✅

Jeg setter meg alltid høye mål, men de skal også være realistiske.

Da sesongen var over, satte jeg meg ned med trenerne mine for å legge en ny slagplan for off season.

For å oppnå lange kast med spyd må man jobbe hardt med styrke, spenst, fleksibilitet, hurtighet og teknikk.

Det er derfor viktig med et allsidig, utviklende og skadeforebyggende treningsopplegg for å stille best mulig forberedt til neste sesong.

Samarbeidet mellom kasttrener i KIF Egil Thune og personlig trener Hans Jørgen Rullfs gir meg et optimalt opplegg.

Sist lørdag, som var min siste dag som 17-åring, gikk jeg all in for å teste makskapasiteten i styrkeøvelsene knebøy, benkpress og markløft.

Video: Her løfter jeg 185 kilo i knebøy

Hans Jørgen lurte meg godt da han fikk meg til å tro at jeg løftet lettere enn jeg faktisk gjorde. Han ville poengtere hvor mye det sitter i hodet når det gjelder maks prestasjon.

Video: Her løfter jeg 210 kilo i markløft

Han fikk meg til å tro at jeg løftet 180 kg i knebøy da jeg faktisk løftet 185 kilo, og 200 kilo i markløft da jeg faktisk løftet 210 kilo. Dermed ble også resultatet godt over forventning. I benkpress klarte jeg 120 kilo, dog uten å bli lurt i den disiplinen.

Video: Her løfter jeg 120 kilo i benkpress

Nå gleder jeg meg til å fokusere på grunntreningen videre resten av off season, og jeg legger opp til en ny maksdag på vårparten for å måle utviklingen. For øyeblikket er jeg 181 centimeter høy og veier 79 kilo. Vektøkning er ikke noe mål i seg selv, for det er ingen fordel for meg å være tung. Men muskler veier som kjent mer enn fett, og ettersom jeg fortsatt er i vekst, vil jeg nok gå opp noe i vekt fremover, og kanskje også strekke meg litt i høyden.

