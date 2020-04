Tøff styrketrening før ny spydsesong

Jeg har forbedret meg mye i styrke, spenst og hurtighet og håper å komme over 60 meter allerede i år med seniorspydet.

Kristiansanderen Daniel Thrana (17) trener her kjernemuskulatur i familiens garasje på Hellemyr. Foto: Privat

Daniel Thrana KIF Friidrett

UTØVERBLOGG: Mye har skjedd siden sesongavslutningen i september i fjor.

Jeg sto uten kasttrener fram til nyttår, og det gikk en del utover den tekniske delen av treningsopplegget. Da var det ekstra godt at min tidligere kasterener og KIF veteran, Egil Thune, takket ja til å trene meg igjen. Han skal ha mye av æren for at jeg har oppnådd de resultatene jeg har innen spydkast. Jeg er veldig glad for å ha ham med videre.

Under kan du se en video fra da jeg testet kastarmen med baseball. Jeg kastet først en 800 grams spydball (nær dobbel vekt av en håndball) med en fart på 89 km/t. Deretter kastet jeg for moro skyld en baseball, og det kastet ble målt til 139 km/t, noe jeg er godt fornøyd med. Til sammenligning er verdensrekorden for det raskeste kastet i en baseballkamp satt av Aroldis Chapman, med 169 km/t.

Se video av kastet her:

Denne sesongen kaster jeg med et 800 gram tungt seniorspyd, som er et lengre og tyngre spyd enn det jeg kastet med i fjor. Det fysiske blir desto viktigere for å mestre overgangen. I tillegg er belastningen på kroppen i et makskast så stor, at det er spesielt viktig at treningsopplegget legger vekt på skadeforebygging.

Min personlige trener Hans Jørgen Rulffs har på bakgrunn av dette laget et fysisk treningsopplegg som er skreddersydd for meg. Dette opplegget har gitt meg store forbedringer i resultatene mine. Det er en stund siden jeg testet maks i ulike styrkeøvelser, men for tiden ligger jeg på rundt 110 kilo i benkpress og rundt 175 kilo i markløft.

Jeg jobber også mye med spenst og hurtighet. Persen min i stille lenge er nå 271 centimeter.

Trener i garasjen

På grunn av koronaviruset vil denne sesongen bli veldig annerledes trenings- og konkurransemessig. De største stevnene er avlyst, og det stilles strenge krav ved fellestrening. Selv har jeg vært veldig heldig. Pappa har rigget vekter og fullt treningsopplegg i garasjen hjemme. Det har ført til at jeg har klart å følge mye av treningsopplegget hjemme, selv om jeg savner treningssenteret.

Denne uka åpnet det for kasttrening på stadion, det har enormt stor betydning for kastingen videre. Målet er å komme opp mot samme lengde med 800 grams spydet som jeg gjorde med 700 grams spydet i fjor. Altså kaste over 60 meter, det er målet.

Fra fjorårets siste stevne, Søgnelekene i september. Foto: Privat

Selv om de store stevnene uteblir, vil det bli arrangert flere små stevner hvor jeg får mulighet til å få registrert gode resultater. Allerede 9. mai skal det arrangeres treningsstevne på Stadion.

Jeg føler meg i god form, har mye overskudd og ingen skader. Det føles bra å kaste med nytt spyd. Jeg er klar, og gleder meg veldig til å kaste utover våren og sommeren!

