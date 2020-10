Storfornøyd med NM-gull i surfing

Det var skikkelig gøy å vinne NM-gull i juniorklassen, og med litt bedre uttelling hadde jeg nådd finalen også i åpen klasse.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Mikael Brodschöll (17) fra Farsund vant sist helg juniorklassen i NM i surfing på Jæren. Foto: Jakob Sigurdarson/kobbi_photo

Brukergenerert innhold

Mikael Brodschöll

UTØVERBLOGG: NM-konkurransen på Jæren sist helg gikk over tre dager. Jeg vant det første heatet mitt og kom rett videre til juniorfinalen. Her fikk jeg 16.25 av maksimalt 20 poeng i. I den åpne klassen var jeg den yngste deltakeren som konkurrerte. Der kom jeg til semifinalen før jeg ble slått ut. Jeg fikk 10 poeng i semifinalen og manglet 1,02 poeng for å komme til finalen.

Forholdene var bra. Fredag surfet vi point perfect der det var små, «glassy» bølger. Det betyr at det ikke var noe vind, slik at bølgene så ut som glass. Lørdag surfet vi på Bybergstranda, der det var veldig stusselige bølger på morgenen, men senere på dagen ble det heldigvis bra bølger og tubes.

Foto: Jakob Sigurdarson/kobbi_photo

Søndag surfet vi point perfect, med det store bølger og mye vind. Akkurat som det pleier å være hjemme på Lista, så det var en fordel for meg. Det var gøy å vinne konkurransen. Jeg kom også på femteplass i norgescupen. Målet mitt til neste år er å bli norgesmester både for junior og i åpen klasse.

Mikael Brodschöll (17) fra Farsund Foto: Jakob Sigurdarson/kobbi_photo

Allerede nå til helga skal jeg surfe i en Jæren boardriders-konkurranse til helga. Så det blir gøy å se hvordan resultatet blir. Ellers skal jeg filme en surfefilm med noen kompiser. Den beste treningen er å selvsagt å surfe, men når jeg ikke kan gjøre det, så windsurfer, skater og trener på annet vis.

Martinius Charman (15), også han fra Borhaug, ble for øvrig nummer seks i juniorklassen i NM. Prinsesse Ingrid Alexandra vant som mange har fått med seg NM-gull i juniorklassen for jentene.

Les også:

Vil bli Norges beste brettsurfer