Vil bli Norges beste brettsurfer

Jeg har drevet med vannsport nesten hele livet og drømmer om å kunne leve av å stå på surfebrettet.

Mikael Brodschöll (17) fra Farsund er på rekruttlandslaget i brettsurfing og vant nylig en stor nasjonal virtuell surfekonkurranse. Foto: Bjørn Olav Mygland

UTØVERBLOGG: Min interesse for brettsurfing har jeg fått fra min far, Per Christian Brodschöll. Han har surfet i mer enn 30 år, og tidlig på 90-tallet ble han nummer tre junior-VM i brettseiling. Han har også vunnet VM-gull på Bic-brett.

Da jeg var i barnehagealder tok pappa med seg min bror Louis og meg til Lille Havika for å boogieboarde. Pappa dyttet oss inn i bølgene og det syntes vi var kjempegøy. Etter noen år byttet jeg fra boogieboarding til surfing. I 2016 fik jeg meg en vinterdrakt, slik at jeg kunne surfe hele vinteren. Det er da det er flest og best bølger.

Det er flere grunner til at jeg er så hekta på surfing. Det gir en enorm frihetsfølelse og det er alltid noe nytt man kan trene på. Når man er ute på bølgene, kobler man helt ut. Jeg er heldig som bor på et sted som er veldig bra egnet for å drive med surfing. Jeg driver også med windsurfing og med skating og jeg trener styrke tre ganger i uka. Det er ikke mange på min alder som surfer i Norge, det er mest «gamlinger» som holder på. I konkurranser deltar jeg derfor i åpen klasse, siden det ikke er nok juniorer til å kjøre egen juniorkonkurranse.

Foto: Bjørn Olav Mygland

Jeg har vært med på noen konkurranser og skal være med på et par til nå i høst. Den første er Lofoten Masters som arrangeres av Lofoten Ekstremsportklubb og Unstad Artic Surf i september og som er en del av norgescupen. Vi skal også ha en samling med rekruttlandslaget i den forbindelse, som jeg har vært en del av siden 2018. Den andre konkurransen er på Jæren i oktober og arrangeres av Jæren Boardriders.

Før sommeren var jeg med på en online surfekonkurranse. Man kunne sende inn filmer fra ti bølger. Scoreskalaen går fra 0–10 poeng per bølge, og de to beste bølgene utgjorde en totalscore. Jeg kom på førsteplass med 11.16 poeng og kompisen min Martinius Charman (15), som også er på rekruttlandslaget og fra Lista, kom på andreplass med 7.2 poeng.

Mitt mål er på sikt å reise rundt i verden og surfe mange forskjellige spots. Jeg har et håp om å vinne norgescupen i surfing og bli landets beste surfer. Den ultimate drømmen er å bli en sponset proffsurfer og kunne leve av dette.

Foto: Bjørn Olav Mygland

Sammen med noen kompiser har jeg lyst til å lage en surfefilm. Vi har allerede tittelen klar: Gnarbone Extreme – the legend of the pipers. Vi er stoka på å få dette til og skal filme så mye som mulig framover.

Bølgejakten

Foto: Bjørn Olav Mygland