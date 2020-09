Deilig å konkurrere igjen!

Etter er drøyt år uten konkurranse fikk jeg en skikkelig motivasjonsboost i junior-NM.

Anine Linnea Keen Hansen (15) fra Grimstad, som fortsatt holder ungdomsalder, ble nylig nummer to i junior-NM i vektløfting. Hun løftet 75 kilo i støt og 63 kilo i rykk. Foto: @timecapmedia

Anine Linnea Keen Hansen

UTØVERBLOGG: Dette året har vært en rar tid for alle. For meg har korona-situasjonen gått mest utover motivasjonen og lysten til å trene. Da Crossfit Grimstad måtte stenge dørene, kjente jeg at motivasjonen dalte kraftig. Likevel hadde jeg et klart mål. Det var å vinne NM i functional fitness og delta i NM i vektløfting, og det var dette som gjorde at jeg klarte å holde treningen ved like.

I begynnelsen var det vanskelig å få tak i treningsutstyr, da alt ble utsolgt med en gang. Heldigvis fikk vi låne utstyr av gode venner og etter hvert lånte også crossfitsenteret ut litt utstyr. Dette hjalp veldig! Pappa hjalp meg også å lage et lite hjemmegym i garasjen, og det ble mange uteøkter på plenen.

Selv om jeg ikke fikk trent like mye som vanlig, var det i hvert fall noe. Og selv om det var vanskelig til tider, så finnes det alltid noe positivt i noe negativt og dette var ikke et unntak. Jeg måtte jobbe mye mentalt på grunn av alle utfordringene og nedturene, men dette gjorde meg bare sterkere og nå som ting begynner å roe seg, er motivasjonen større enn noensinne.

Inn mot NM trente jeg egentlig bare som vanlig, men jeg var med på noen løftestevner med Kvadraturen Vektløfterklubb. Dette gjorde meg roligere inn mot NM, fordi da visste jeg litt mer om hvordan det foregikk.

Da NM endelig ble arrangert for halvannen uke siden, var det første gang jeg konkurrerte siden i fjor sommer. Motivasjonen hadde endelig begynt å komme tilbake og jeg gjorde ikke annet enn å glede meg. Det ble enda bedre med den flotte gjengen fra Kvadraturen Vektløfterklubb som jeg reiste opp til NM-kommunen Hitra med.

Foto: @timecapmedia

Alt i alt er jeg superfornøyd med hvordan NM gikk. Jeg hadde ingen forventninger, i og med at dette var junior-NM og ikke ungdom som er min klasse. Noe jeg tror virket positivt på prestasjonen min. Det hjalp også veldig med de to dyktige trenerne Thomas Eide og Bendik fra KVK som var med. Jeg hadde nok ikke klart å holde meg så rolig og gjøre det så bra uten god støtte fra dem.

Foto: @timecapmedia

Planen videre er å fokusere på crossfit fram mot NM i functional fitness, men også å gjøre meg klar til NM vektløfting ungdom og nordisk mesterskap i vektløfting. Jeg gleder meg!

