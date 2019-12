Anine Linnea Keen Hansen (fylte 15 år i oktober) fra Grimstad var nylig best både i Norge og Europa i den globale konkuransen Crossfit Open. Bare seks jenter i Canada, USA og Brasil var bedre enn henne i hele verden i aldersklasse 14–15 år. VM Photography

Sjokkerte meg selv i Crossfit Open

Etter å bare ha drevet med crossfit siden i fjor, ble jeg nylig den beste i Europa i min aldersgruppe. Nå håper jeg på VM-deltakelse.

Anine Linnea Keen Hansen

UTØVERBLOGG: Det er mange som grøsser ved tanken på crossfit. Kanskje du tenker at det kunne vært gøy, men at det ikke noe for deg, fordi du ikke er «god» nok. Jeg må bare si at det kunne ikke vært med feil. Crossfit er en sosial og morsom treningsmåte for alle aldre, på alle nivåer. Derfor vil jeg gjerne skrive litt om hvorfor jeg startet med crossfit og hva det har gjort for meg.

Det startet i 2018. Før hadde jeg drevet med turn og jeg begynte å kjenne på lengselen etter å ha en fysisk aktivitet å drive med. Da introduserte pappa meg for crossfit. Jeg var med på et par treninger og jeg kan trygt si at jeg ikke var veldig gira med en gang. Som mange kanskje kan kjenne seg igjen i. Uansett så ga jeg det en sjanse.

Det var en god aktivitet å erstatte turningen med ettersom det er mye turnøvelser i crossfit også. Selv om jeg ikke ble bitt av basillen med en gang, tok det ikke lange tiden før det gode miljøet og de gøye treningene på Crossfit Grimstad gjorde meg avhengig av denne treningsformen.

Jeg var jo yngst i «boxen», som vi kaller det. Men det merket jeg ikke mye til, alle tok meg godt imot og inkluderte meg som om jeg skulle vært på deres egen alder. Det er kjempebra miljø der, og vi har det alltid gøy på treningene!

Det ble fort tydelig at jeg mestret denne sporten, og jeg lærte meg den ene øvelsen etter den andre. I det siste har jeg hatt stor progresjon og all treningen har begynt å gi gode resultater. Det har nylig vært en stor internasjonal konkurranse som kalles for The Crossfit Open. Dette er en konkurranse som alle i hele verden kan være med på.

Konkurransen går utover fem uker, hvor du hver uke får en ny crossfitøkt du kan prøve så mange ganger du vil fra fredag-mandag. Du får en dommer til å dømme deg. Crossfit Open foregår i de individuelle crossfit boksene og logges etterpå på Crossfit Games’ sin nettside.

Det var nå jeg så hvor mye treningen hadde lønnet seg. Som i fjor var jeg best i Norge, men denne gang også best i Europa og sjuende best i verden. Dette var helt uventet, og ga meg en stor motivasjonsboost. Etter Open går de 200 beste i verden videre til en ny kvalifiseringsrunde, kalt «The Online Qualifier» i mars. Dette er samme greia, bare at nå er det fem økter, på en helg.

De ti beste fra Online Qualifier går videre til «Reebok Crossfit Games» i august og dette er et slags uoffisielt verdensmesterskap i crossfit. Det finner sted i USA, og målet mitt er å delta der, gjerne med hjelp av noen sponsorer. Det blir mye hard trening framover, men jeg skal gjøre mitt beste, får vi se i mars om det lønner seg.

Det beste med crossfit må nok være det fantastiske miljøet i boxen. Alle er så hyggelige og snille mot hverandre. Det er også alltid trenere rundt omkring som hjelper deg om du trenger det! Under Open kommer det mange fra boxen for å se på når de andre kjører øktene. Da heier alle på hverandre og det er skikkelig gøy! Jeg tror ikke jeg kunne klart å gjøre det så bra uten all støtten og heiinga fra folka i Crossfit Grimstad.

