UTØVERBLOGG: Skateboard er en av fem nye greiner på OL-programmet i 2020 (softball/baseball, surfing, klatring og karate er de øvrige). Gjennom fem kvalifiseringsrunder får skateboardere fra hele verden muligheten til å få et historisk innpass i sommerlekene i Tokyo. 20 deltakere skal delta både i kvinne- og i herreklassen, og et land kan maks sende tre utøvere til hver av klassene.

Det er et svært trangt nåløye, og det er slett ikke sikkert noe fra Norge klarer å kvalifisere seg. Jeg kan love at jeg skal gjøre mitt ytterste i kvalifiseringsrundene, som arrangeres i Peru 16.-22. mars, Yangcheng 6.-12. april, Nanjing 14.-19. april, Tokyo 22.-26. april og Los Angeles 4.-10. mai. Foreløpig er det usikkert om jeg har budsjett til de to turneringene i Kina, men jeg skal garantert delta på de tre øvrige.

Se video her:

Jeg er godt inne i mitt tredje og siste år som elev ved Bryggeriets gymnasium i Malmö. På denne videregående skolen er skateboard et eget valgfag, og jeg skater minst én time hver ukedag på skolen. I tillegg skater jeg to-fire timer etter skoletid. Når jeg ser tilbake, har det vært en rimelig stor utvikling fra jeg fikk mitt første brett av pappa da jeg var sju år. Jeg husker jeg øvde mye på mitt første hopp (ollie), og deretter gjaldt det å kunne ta en 180 og så en ollie kick flip. Nylig landet jeg en switch lazer flip, som er et temmelig vanskelig triks. Jeg håper å kunne perfeksjonere det så bra at det blir en fast ingrediens når jeg konkurrerer.

Her utfører jeg en switch lazer flip:

Mitt store mål, foruten å en gang delta i OL, er å bli Sørlandets første skateproff. En ting er å være en konkurranseproff, men enda kulere er det å få sitt eget navn på skateboardet. I Norge er det fire skatere som har det nå, nemlig Didrik Galasso, Gustav Tønnesen, Karsten Kleppan og Kevin Bækkel. De har jobbet veldig hardt for å komme dit de er, og jeg er innstilt på å gjøre det samme.

Sebastian S. Bjerkvik

Etter videregående er planen å flytte til OL og skate så mye som mulig der. Jeg har en god kompis som filmer når jeg skater rundt i byen, og håpet er at summen av slike video parts, prestasjoner i konkurranser samt annen eksponering etter hvert er godt nok til å kunne bli proff. I fjor fikk jeg kongepokalen i NM, og jeg håper å forsvare gullet i årets mesterskap, som arrangeres i Bodø.