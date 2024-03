Foran et norsk pressekorps sitter Reitan, Braathen selv og sponsorsjef i Rema 1000 Vidar Riseth på scenen.

– Vi har inngått samarbeid med Lucas, bekrefter Ole Robert Reitan som er sjef i Reitan-konsernet.

Braathen sier selv at han er veldig glad for å ha fått ny samarbeidspartner.

Ole Robert Reitan Administrerende direktør i Reitan Retail AS som omfatter Reitan Convenience, Uno-X Mobility, REMA 1000 Norge og REMA 1000 Danmark.

På forhånd hadde Braathen kalt inn til pressekonferanse hvor han skulle snakke om «inkludering, det å være seg selv og hvorfor han synes det er så viktig å skape mer rom for annerledeshet».

«Etter å ha opplevd hets i flere år for måten han er på, så øker dette temaet i aktualitet», skrev han.

Fakta: Lucas Braathen Vis mer ↓ Navn: Lucas Pinheiro Braathen Yrke: Alipinst Alder: 23 Aktuell: Mye har skjedd rundt Lucas Braathen de siste fem månedene. I slutten av oktober sjokkerte han alle med sin avgjørelse om å legge opp som alpinist i en alder av 23. Årsaken var en årelang konflikt med det norske skiforbundet. Under et halvår senere annonserte norsk-brasilianeren at han gjør comeback som alpinist, og at han skal konkurrere for Brasil. Braathens mor er brasiliansk, og nettopp derfor har han muligheten til å skifte nasjon og danne sitt eget lag.

På selve seansen kom det spørsmål om flere temaer.

– Kan du komme med noen eksempler på den verste hetsen du føler deg utsatt for?, spurte VG.

– Sport er nok et av miljøene hvor man som gutt står med et press på å representere maskuliniteten sin. Mediene er ofte opptatt av at jeg har neglelakk eller går med et plagg som skjørt, og det er det ikke alle som liker.

– Jeg vil si det går mye på femininitet. Måten folk uttrykker det i hets er å kategorisere meg som transseksuell eller homoseksuell i negativ forstand. Det er nok det jeg ser mest til.

Tidligere hadde Braathen fortalt om vonde tilbakemeldinger han hadde fått etter comebackavsløringen.

– Det var hets rundt den nye nyheten, og det som er skremmende å se, er at det ikke handlet om det var et godt eller dumt valg, sa 23-åringen, og fortsatte:

– Muligheten ble benyttet til å spre hets i sosiale medier til meg ved å si slike ting som at dette eventet ble gjort for at jeg skulle komme ut som transe, og at jeg skulle representere det norske kvinnelaget.

Braathen forteller at hetsen stort sett kommer fra nett-troll, men hevder at det også har vært folk han kjenner i alpintsirkuset i Norge som har kommet med kommentarer.

På spørsmål hva avtalen med Reitan-konsernet har å si for hans privatsatsing som brasiliansk utøver, svarer han følgende:

– På lik linje med alle andre partnerskap, så deler vi ingen summer. Men det er nok et stort nok beløp som er viktig for min satsing.

Braathen ble spurt om han var redd for å få mindre oppmerksomhet fra det norske folk og media etter å ha gått ut av det norske alpinlandslaget for å skulle gjøre comeback for Brasil.

– Jeg håper at majoriteten av mine følgere ønsker å følge meg og min reise for den personen jeg er og det jeg bringer til bordet. Hvis folk bare følger meg for flagget jeg bærer på brystet, så får det bare være, svarer 23-åringen.