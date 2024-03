For et halvt år siden la Lucas Braathen (23) opp som alpinist. På en pressekonferanse torsdag, gjorde han comeback - for Brasil.

– Seansen viser hvor stort tap denne profilen er for norsk idrett. Han er en superstjerne, sier Aamodt.

Et par timer tidligere hadde Lucas Braathen trasket ut av et fly inne i en hangar i Østerrike. Under en velregissert pressekonferanse snakket han portugisisk. Han var ikledd Brasils farger. Og han pratet om å ta dansen tilbake til snøen.

Finn Aamodt lot seg imponere. Han har levdt tett på norsk skisport i en mannsalder og fostret sønnen Kjetil André Aamodt til å bli en av verdens beste alpinister.

– Dette var ikke en norsk pressekonferanse der noen plasserte en flaske Isklar på bordet foran utøveren. Det var full fart ut av flyet. Midtpunktet (Braathen) fremstår utrolig fornuftig. Jeg har stor respekt for valget han har hatt, sier 72-åringen til VG.

ALPINPAPPA OG TRENER-GURU: Finn Aamodt. Foto: Helge Mikalsen / VG

Alpin-nestoren hadde jobbet 33 år i Norges Skiforbund og senere Olympiatoppen da han gikk av med pensjon i 2020.

I fjor høst ba han, gjennom VG, Norges Skiforbund om å endre seg. Ellers vil hele korthuset falle, advarte Aamodt.

Bare fire uker senere annonserte altså Lucas Braathen at han ville legge opp. Krangelen med Norges Skiforbund gjorde at han mistet gleden av å stå på ski, sa 23-åringen.

Nå lanserer Aamodt ideen om «Norges alpinforbund». Altså at de seks grenene som i dag er underlagt skiforbundet i stedet blir selvstendige.

– Saken knyttet til Lucas Braathen viser hvor akterutseilt Norges Skiforbund er. Det er for stort og for byråkratisk. Jeg ser en ansvarspulverisering. Det må profesjonaliseres og folk må kunne stilles til ansvar når noe ikke fungerer. Folk som kan business må inn. Derfor mener jeg at hver gren bør gå ut som et eget konsern.

Tidligere har hoppsjef Clas Brede Bråthen snakket varmt om den samme ideen i et internt notat til styret i Norges Skiforbund.

– Hva risikerer folk når de ikke gjør jobben sin i dag? Å ikke bli gjenvalgt på forbundstinget om fire år!, sier Finn Aamodt.

Konfrontert med dette, sier skipresident Tove Moe Dyrhaug:

– Vi kan forsikre Finn om at alle i Skiforbundet jobber målrettet hver dag for å sikre best mulig aktivitet på alle nivåer over hele landet. Vi har 16 kretser og 7 ulike grener å ivareta. Organisasjonen er liten, men vi er verdens beste skiforbund målt i prestasjoner. Samtidig er det fokus på struktur og områder der vi kan utvikle oss og bli bedre sammen med dyktige folk i ski-Norge.

Finn Aamodt har stor respekt for utøverne, støtteapparatet og sportssjefen i norsk alpinsport.

Kritikken rettes i stedet mot toppen: Aamodt mener torsdagens Red Bull-seanse i Salzburg mer enn noe annet er en fallitterklæring for toppene i Norges Skiforbund.

– Hør på den brasilianske skipresidenten som snakket i Østerrike: Han sa at de var til for utøverne. At det er utøverne han jobber for. Med alt bråket i Norge over så mange år, så er jo ikke kommunikasjonen i skiforbundet god, sier Aamodt.

Han lurer på hvorfor hver gren har sitt eget styre - mens det sitter et eget styre i Norges Skiforbund over dem igjen.

– Dette går ikke lenger. Vi mister profilene én etter én, sier han.

– Det var konflikter knyttet til bilderettigheter og reklame i gamledager også, men ikke slik vi ser i dag. Hva skjedde på veien?

– Verden utvikler seg. Vi har fått sosiale medier. Alt blir mer profesjonelt. Utøvere kan profilere seg på en helt annen måte. Vi hadde krangler før også, men det ble tatt internt, sier Aamodt.

SKIPRESIDENT: Tove Moe Dyrhaug. Foto: Geir Olsen / NTB

Han gir ros til Norges Skiforbund for å ha frigitt FIS-lisensen til Lucas Braathen. Det gjør overgangen til en tilværelse som brasiliansk alpinist mer smidig for 23-åringen.

Braathen snakket torsdag om hvilken jobb han har foran seg: Flere måneder uten systematisk trening på ski vil kreve et solid stykke arbeid.

Finn Aamodt er sikker på at han vil lykkes:

– Lucas kommer ikke til å ha startnummer 30 veldig lenge, spår han.