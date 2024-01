Det er The Athletic som melder at det nå skal være tvil om overgangen blir fullført. Flere medier har meldt at Antonio Nusa var på vei til Brentford den siste tiden.

At partene ikke virker å bli helt enige, kan åpne for at andre klubber blir aktuelle for Nusa, ifølge The Athletic. Det meldes om interesse fra Chelsea, Liverpool, Newcastle og Tottenham.

Overgangsmarkedet i England stenger 1. februar.

18-åringen fra Langhus dro fra Stabæk til Club Brugge i 2021. Han fikk gjennombruddet på landslaget i 2023.

Han trenes nå av Ronny Deila: