Det har lenge vært skrevet om stor interesse for Vålerenga-spissen, og som VG har skrevet tidligere er walisiske Cardiff en klubb som har vist konkret interesse.

Nå skal en overgang dit være nært forestående, ifølge VGs opplysninger. TV 2 meldte dette først.

Selv om ingenting er signert skal klubbene skal være mer eller mindre enige. Vålerenga skal være garantert over 40 millioner kroner for spissen som ble hentet for en fjerdedel av dette i sommer.

Totalrammen på overgangen dersom alt av bonuser og klausuler tikker inn skal være på om lag 80 millioner kroner.

Serberens personlige betingelser og annen formalia mellom klubbene skal være siste hinder.

Det begynner imidlertid å haste.

Overgangsvinduet stenger midnatt 2. februar og det er flere ting som må på plass innen den tid, som medisinsk test og arbeidstillatelse.

Torsdag forrige uke spilte ikke Ilic i en treningskamp for Vålernga. Ilic var oppført i lagoppstillingen til andre omgang, men kom aldri på banen. Agenten forklarte at Ilic ikke følte seg bra.

– Klubben har avvist begge tilbudene som jeg har kommet med. Han er veldig skuffet over det. Jeg sa han burde si til treneren at han ikke føler seg bra mentalt, og at han burde be om ikke å spille. Jeg er veldig takknemlig overfor treneren at han tillot det, sa agent Nenad Asanovic til VG.

Nå skal det altså gå mot en løsning for overgangen.