Hovland irritert etter misbrukte slag i medaljekampen

– Det var egentlig ganske mye bra, men jeg fikk ikke mye ut av runden. Det er litt bittert igjen, sier Hovland til VG.

Fredagens runde endte to slag under par for Hovland. Han er dermed fem under par totalt. Det holder til en foreløpig 15. plass. Klokken 10.30 norsk tid var Hovland tre slag bak medaljeplass og seks slag bak den ledende amerikaneren Xander Schauffele (27).

– Det er dårlige slag til dårlig tid. Det er ikke mye som skal til. Det er putter som ikke går i, sier Hovland noen minutter etter å ha gjort seg ferdig med sin andre runde.

– Er du litt irritert nå?

– Ja, for jeg føler jeg spiller mye bedre enn det scoren er. Men det er ikke noen krise for jeg vet jeg kan klatre mye de to neste dagene, sier tidenes beste norske herrespiller i dette intervjuet:

Startet praktfullt

Den USA-baserte superstjernen fra Oslo fulgte opp gårsdagens oppløftende OL-premiere med en praktfull start på dag to. Åtte hull ut på runden i Japan hadde Hovland gått fra minus tre til minus syv totalt, og en delt 2. plass.

Vis fakta ↓ Golfuttrykk Par: Antall slag man har satt for å nå greenen pluss to putter. Birdie: Et resultat ett slag bedre enn (under) hullets par. Eagle: To slag bedre enn hullets par. Bogey: Et resultat ett slag dårligere enn (over) hullets par. Dobbel-bogey: To slag dårligere enn hullets par.

Storspillet inkluderte en nydelig birdieputt på åpningshullet krydret med en imponerende birdie-trippel på hull fem, seks og syv. En tur i bunkeren på hull ni bidro til dagens første bogey. Deretter ble det par på de neste hullene.

Etter å ha slått ut på hull 15 ble nordmannen og de andre spillerne bedt om å sette seg i klubbhuset på grunn av stormer i området. Det ble en pause på over to timer. Også torsdagens runde ble stoppet av uvær.

Da spillet kom i gang igjen, gikk Hovland par på hull 15, 16 og 17. På siste hull ble det ny bogey for Hovland. Han var svært nære par, men putten gikk ut av koppen.

Frustrert

Det var lett å se at Hovland var skuffet over de siste slagene. Også på torsdagens runde måtte Hovland ta til takke med bogey på det siste hullet.

– Det er jo lange dager og varmt klima. Jeg skal prøve å slappe av. Så får jeg trene litt nå, men så prøve å komme meg inn i aircondition, sier Hovland.

I toppen kjemper typer som Rory McIlroy (32), svenske Alex Norén (39), Carlos Ortiz (30) og Schauffele.

– Det er mange folk over meg, men jeg vet at ingenting er over enda. Jeg må bare spille bra, sier det norske håpet.

I kamp med svensk håp

Svenske Norén gikk av banen med flighten før Hovland på minus åtte, tre slag foran nordmannen og på ordentlig skuddhold av ledende Schauffele. Han ligger på en foreløpig 3. plass. Etterpå var 39-åringen «lugn» og fin i møte med VG ved greenen til hull 18.

– Det er ganske kult når man egentlig spiller om tre medaljer. Det betyr ikke noe om du blir fire, fem eller seks. Så i helgen vil jeg kanskje spille enda mer aggressivt. Visse plasser på greenen er veldig vanskelige. Jeg skal kanskje se litt på strategien og se hvor de plasserer flaggene i morgen, for å virkelig kunne angripe, sier Norén til VG.

– Du kjemper om gull mot blant andre Viktor Hovland. Hva betyr det for deg?

– Det er «kul». Det er «kul» å være her. Ofte spiller vi for oss selv. Her spiller vi for våre land. Det er «jæklig» heftig, faktisk. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle kjenne denne gleden, sier Sveriges største gullmulighet i dette intervjuet:

Kristian Krogh Johannessen (26) startet sin andre runde tre timer etter Hovland. Drammenseren bokførte én over par på dag én. Etter 14 hull på dag to har Johannessen gått ett slag under par. Han er dermed på par totalt. VG oppdaterer Johannessens score etter at han er ferdigspilt.