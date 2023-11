– Jeg var virkelig frempå i dag og faktisk fintet ham litt, slik han pleier å finte oss andre, sier Valnes etter seier i verdenscupåpningen til VG.

Valnes la seg først i den siste utforbakken i Ruka. I utgangen går løperne rett inn i en lang diagonalbakke før oppløpet.

Klæbo ble litt låst inn i siste bakke og prøvde å bytte spor fra høyre mot venstre, men klarte da ikke å henge på Valnes i front.

På oppløpet var Valnes suveren foran Richard Jouve og Klæbo. For sistnevnte var det første løp for sesongen etter covidsykdom.

– I finalen er det brukbart, helt til jeg roter. Jeg tar rett og slett feil valg inn i siste bakken. Jeg setter meg selv sjakk matt, sier Klæbo.

– Du kan ikke gi Valnes forsprang inn i den bakken, da er det bare å pakke sekken og dra hjem.

FOSSET FRA: Erik Valnes var overlegen i den siste langbakken før mål i Ruka. Johannes Høsflot Klæbo ble nummer tre. Foto: Jussi Nukari / NTB

– Beskriv den taktiske bommen?

– Jeg burde gått mer til venstre når jeg ser det i ettertid. Det er det man får på Beitostølen: Litt følelsen av å gå i felt og hvor mye «stream» det er på ski.

– Jeg timer «streamen» for dårlig. Men samtidig er jeg greit fornøyd med at jeg er i finale og at kroppen kjennes ut som den gjør.

Klæbo er beryktet for å være sylskarp taktisk normalt sett.

– Det er første skirenn i år. Jeg får legge det på det. Jeg står ikke her og er skuffet. Jeg burde tatt et annet taktisk valg der, men jeg gjør heller dette nå enn senere. Det er greit å gjøre det en dag kroppen ikke kjennes helt rå ut, sier Klæbo.

TABBET SEG UT: Klæbo lå an til å vinne sprinten i Ruka i 2018, men sakket av for tidlig og Bolsjunov stjal seieren. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Du har blitt slått i Ruka et par ganger (to ganger mot Valnes, en gang mot Aleksandr Bolsjunov og en gang mot Aleksandr Terentjev), er det noe du ikke liker med løypa?

– Det har variert litt. Det er en fin løype, absolutt. Jeg tror det handler om at det. er tidlig i sesongen. Her er du veldig avhengig av å være superpigg muskulært, det Valnes gjør er imponerende og ingen overraskelse. Jeg er ikke sjokkert over han vinner her.

Valnes føler seg nemlig i storform. Han vant sprint og 10 km klassisk på Beitostølen under nasjonal åpning sist helg.

– Jeg orket å være foran og offensiv. Det er ikke dumt. Det er flere sprinter jeg gjerne skulle vært mer offensiv, sier Valnes.

Tidlig i finalen nektet han å kjøre en utforbakke i førsteposisjon.

URSTERK: Erik Valnes kunne flekse muskler etter triumfen i Finland. Foto: Heikki Saukkomaa / AP / NTB

– Det var kanskje litt psykologisk spill. Det var ikke meningen å kaste Mats William Jenssen under bussen og sende han først ned. Det er litt stillingskrig. Man vil ikke sette seg ned først i hockey der, sier Valnes.

Slik beskriver han avslutningen:

– Når jeg kommer på toppen av siste bakken, ikke har et glipptak og har gått den til terningkast, da vet jeg at «nå er det bare er opp til meg selv». Og jeg vet at om jeg har en normal dag, så vinner jeg. Man glemmer smerte i en sånn situasjon.