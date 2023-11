Emma Ribom spurtslo Jonna Sundling i verdenscupåpningen, mens Kristine Stavås Skistad kapret tredjeplassen foran Frida Karlsson og Linn Svahn.

– Det var helt greit. Jeg fikk ut det jeg var god for, jeg hadde ikke mer, sier Skistad til VG.

Hun avsluttet forrige sesong med fire strake seirer på sprint i verdenscupen. Men i den tøffe løypa i Ruka – med en lang motbakke før oppløpet – kunne hun ikke spolere den svenske jubeldagen.

PALLEN: Emma Ribom (midten) vant foran Jonna Sundling (til venstre) og Kristine Stavås Skistad (til høyre) Foto: KIMMO BRANDT / EPA / NTB

Lotta Udnes Weng gikk ut i prologen, mens Mathilde Myhrvold, Anna Svendsen, Ane Appelkvist Stenseth og Ingrid Andrea Gulbrandsen røk ut i kvartfinalen.

– Jeg satser på at de norske kommer sterkere, jeg greier å stå der alene, sier Skistad.

– Hvordan er det å møte nesten et helt svensk lag i finalen?

– Nei, det trigger meg mer. Men i dag hjalp ikke den triggingen, så får håpe det blir bedre fremover, sier Skistad.

Fjerdekvinne Frida Karlsson svarer dette på spørsmål om hvordan hun tror Skistad har det mot så mange svensker i finalen – som også har skjedd tidligere:

– Det er et lass å bære. Det er en hel arme hun møter. Og enda savner vi Maja Dahlqvist (røk i prologen) i dag, i toppslag ville hun lett vært med å kjempe om dette.

OL- og VM-mester Jonna Sundling roser Skistad for kampen hun gir.

– Jeg vet ikke hvordan hun kjenner på det å stå alene, men hun gjør det himla bra i dag, sier Sundling.

– Om det ikke var fire svensker i finalen, så ville det vært andre konkurrenter uansett. Men for oss som lag er det veldig bra at det er så mange som er sterke, fortsetter Sundling.

Norges trener Sjur Ole Svarstad tror det må føles litt tøft for Skistad.

– Samtidig som jeg tror hun trigges av det. Hun liker de duellene, det setter hun pris på.

Skistad tror hun har mer å gi i en løype som er lettere.

– Jeg prøvde å legge meg litt bak og satse på at jeg kom meg opp bakken, sier Skistad.

– Hvordan var det å gå opp bakken siste gang?

– Ganske seigt. Jeg er glad jeg er i mål. Så håper jeg å være kvikkere ved en senere anledning.

– Hva sier det om deg at du er på pallen her med denne løypa?

– Jeg tror det er lovende. Det blir spennende.

Skistad fikk ros av Viaplay-ekspert Marit Bjørgen og Svarstad.

– Kristine gjorde et godt løp. Og jeg tror hun har mer å gå på. Jeg syns hun sto løpet veldig bra, sier Bjørgen.

– Kristine ser farlig ut. Hun hadde en særdeles god gjennomføring i en løype jeg vet hun synes er tøff, sier Svarstad.

– Det er veldig lovende at hun er på pallen her. Jeg har veldig stor tro. Hun så veldig mye sterke ut i år enn i fjor her. Hun blir skummel i vinter, sier Svarstad.

Nordmennene innrømmer at laginnsatsen var tynn.

– Det er veldig kjipt, det skulle vært flere i semi. Jeg skulle vært der selv, jeg burde vært der, sier Ane Appelkvist Stenseth til VG.

– For dårlig laginnsats. Det er ikke bra at vi bare har en norsk videre, sa Svendsen etter kvarten.